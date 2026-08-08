“白海豚”，一场“长途跋涉”的罕见台风

温州晚报 2026-08-08 10:36:54

如果“白海豚”登陆我国，它将创造一项历史纪录——1949年以来，登陆我国台风中生成点最东的纪录。

温州网讯 “白海豚”堪称今年西北太平洋的“长跑冠军”。它于7月27日在东经176.9度附近的日界线西侧生成，自生成以来已超过10天，经历了5次眼墙置换、强度多次起伏变化。如果“白海豚”登陆我国，它将创造一项历史纪录——1949年以来，登陆我国台风中生成点最东的纪录。

据中央气象台首席预报员董林介绍，“白海豚”属于远洋台风，“长途跋涉”朝我国沿海靠近，可能以强台风级或台风级的强度登陆我国，其生命史之长、移动路径之远，实属罕见。

目前，“白海豚”正受到副热带高压、西风带槽脊、多台风系统等叠加影响。中央气象台首席预报员周冠博介绍，“后期由于副热带高压断裂对‘白海豚’的引导气流减弱，其移动路径和登陆地点仍存在不确定性。”中央气象台预计，“白海豚”可能于9日下午至10日早晨在浙江到福建北部沿海地区登陆（35-42米/秒，12-14级，台风级或强台风级），登陆后向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。

8月是台风活跃的高峰期。在“白海豚”生成之后，台风“鲸鱼”和“灿鸿”接连生成，一度出现“三台共舞”的局面。目前“鲸鱼”已于8月6日停止编号，其残余环流将被吸纳到“白海豚”的环流当中。而“灿鸿”距离“白海豚”约3000公里，虽难以发生双台风互旋的“藤原效应”，但可通过调制大尺度环流背景场间接影响“白海豚”的强度和路径。

不仅是今年，常年8月都是西北太平洋及南海台风生成的高峰时段。中国天气网统计显示，8月是一年中台风生成、登陆我国数量最多的月份。中央气象台预计，未来10天，西北太平洋或南海还可能有1至2个台风生成，对我国近海影响概率较小。

来 源：温州晚报

原标题： 一场“长途跋涉”的罕见台风

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com