市水利局、市气象局联合发布山洪灾害预警
温州水利 2026-08-08 10:45:27
市水利局、市气象局发布山洪灾害预警：根据省气象台未来降雨预报，预计8月8日8时至9日8时，永嘉县、乐清市可能发生山洪灾害（蓝色预警）。
市水利局、市气象局8月8日8时联合发布山洪灾害预警：根据省气象台未来降雨预报，预计8月8日8时至9日8时，永嘉县、乐清市可能发生山洪灾害（蓝色预警）。
请密切关注气象预报和降雨情况，强化底线思维和极限思维，加强分析研判，及时做好山洪灾害监测预警工作，提醒基层政府落实山洪灾害防御责任，加强山洪风险区巡查排查，确保人民群众生命安全。
来 源：温州水利
原标题： 山洪预警！请注意防范
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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