温州晚报 2026-08-08 11:00:05

为迎战今年第13号台风“白海豚”，温州市区各避灾安置点正紧锣密鼓地推进筹备工作，将“人民至上、生命至上”的理念落实到每一个服务细节中。

市区花柳塘社区党群服务中心安置点。受访者供图

温州国际会展中心2号楼安置点。 □晚报记者 李立 摄

温州市第十二中学安置点进行全面消杀。 □晚报记者 李立 摄

温州网讯 为迎战今年第13号台风“白海豚”，温州市区各避灾安置点正紧锣密鼓地推进筹备工作，将“人民至上、生命至上”的理念落实到每一个服务细节中。

8月7日下午4时30分，蒲鞋市街道正对辖区最大的避灾安置点——温州市第十二中学教学楼进行全面消杀。该校爱国楼共设置17间教室作为安置区域，预计可容纳约300人。该避灾安置点主要承接辖区老旧小区有需求的居民。

“相较台风‘巴威’，这次我们的筹备工作更加贴心。”蒲鞋市街道公共服务办公室主任卢乐申介绍，针对以往转移人员中行动不便者较多的情况，横河、蒲鞋市、金丝桥三个社区各配备了一辆社区巴士，确保转移工作有条不紊。在伙食保障上，街道联合辖区公益慈善组织，将以往的爱心点心升级为三餐热食，让避险群众吃上热乎饭。在物资储备仓库，应急生活包、折叠床等物资已整齐码放。每个标配应急包内含保温杯、拖鞋、凉席、被子、毛巾、T恤、一次性内裤等11样生活物品。卢乐申说：“物资已储备充足，接下来我们会按部就班推进场地布置、转移等各项工作。”

安置点的安全是防台工作的首要底线。下午5时许，记者来到滨江街道最大的安置点——温州国际会展中心2号楼。街道工作人员刚完成场地分区与导览牌设置。“昨天我们完成了清洁，今天基本布置完毕。”滨江街道办事处副主任何云灿介绍，经前期摸排，此次安置点需接收滨江商务片区14个在建工地的工人，人数相比台风“巴威”影响期间，预计翻倍至两千余人。“人多了，工作就要做得更细致。”何云灿说，针对以往安置人员私拉线路充电的安全隐患，街道提前联合电力部门现场检查，增设了4个集中充电专区，并贴心准备了用电安全与文明提示。

规模较小的大南街道花柳塘社区党群服务中心的避灾安置点，一张张行军床已摆放整齐。该安置点可容纳50人，主要接收龙泉片区的老旧房屋以及低洼地带的住户。“安置点虽小，但筹备工作绝不马虎。”花柳塘社区主任朱杰表示，社区根据以往安置人员的反馈，对物资进行了完善：除了常规物资，还特别为儿童准备了牛奶，并为夏季防蚊准备了花露水等用品，力求让群众在安置点住得更舒适。

从专车接送、热食供应，到用电专区增设、物资暖心配置，温州市区各避灾安置点正以细致入微的筹备工作，为即将到来的台风筑起一道温暖而坚固的安全防线。

来 源：温州晚报

原标题： 巴士专车接送、三餐热食供应、用电专区增设……

避灾安置点筹备“细”处见温情

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com