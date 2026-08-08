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台风天安全用电提醒——办公室篇

国网温州供电公司 2026-08-08 11:26:00
办公区域人员集中，安全用电不容忽视。请广大职场人收好这份台风天办公室安全用电指南，做好防范，规避风险。

　　台风“白海豚”逼近，狂风暴雨极易引发用电隐患。办公区域人员集中，安全用电不容忽视。请广大职场人收好这份台风天办公室安全用电指南，做好防范，规避风险。

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原标题： 台风天安全用电提醒——办公室篇

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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