台风天安全用电提醒——抗台风篇
国网温州供电公司 2026-08-08 11:26:00
台风“白海豚”步步逼近，狂风暴雨来袭。风雨裹挟之下，室内室外都暗藏各类用电风险与安全隐患。这份台风天避险指南，请赶紧收好！
台风“白海豚”步步逼近，狂风暴雨来袭。风雨裹挟之下，室内室外都暗藏各类用电风险与安全隐患。这份台风天避险指南，请赶紧收好！
来 源：国网温州供电公司
原标题： 台风天安全用电提醒——抗台风篇
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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