央视新闻客户端 2026-08-08 11:54:43

国家医保局昨天（7日）发布2023至2025年医保结算住院人次前10位疾病的整体分布、费用结构等数据。脑梗死居首位，2023至2025年出院人次达4500多万，冠状动脉粥样硬化性心脏病是次均住院费用最高的病种，达10326元。

国家医保信息平台结算数据显示，住院人次由高到低的前10位疾病是：脑梗死、肺感染、动脉粥样硬化性心脏病、支气管肺炎、2型糖尿病、腰椎间盘突出、高血压、急性支气管炎、腹痛、急性上呼吸道感染。

心脑血管慢性病是当前首要疾病负担。脑梗死、冠状动脉粥样硬化性心脏病、高血压、2型糖尿病稳居榜单靠前位置。四类病症互为诱因，大多存在多病共存情况：高血压、血糖控制不佳，会直接增加脑梗死、冠心病急性发作风险。该类病症单次住院开支高，致残、致死风险大，且多数患者需要长期服药，不仅造成短期高额住院开销，也给医保基金带来长期持续性压力。

腰椎间盘突出排在第六位。当下上班族长期久坐、伏案弯腰、缺少日常运动，中青年群体患病率显著攀升，演变为常态化新型疾病负担。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 脑梗死居2023至2025年医保住院人次首位

本文转自：温州新闻网 66wz.com