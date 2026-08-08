哥伦比亚新任总统德拉埃斯普列亚宣誓就职
央视新闻客户端 2026-08-08 11:54:44
当地时间8月7日，哥伦比亚当选总统阿韦拉多·德拉埃斯普列亚在该国第三大城市卡利宣誓就职，任期四年。
阿韦拉多·德拉埃斯普列亚是哥伦比亚律师、企业家和右翼政治人物，长期活跃于公共事务领域。他此前在竞选时主张以强硬手段打击犯罪，推行自由市场经济政策。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 哥伦比亚新任总统德拉埃斯普列亚宣誓就职
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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