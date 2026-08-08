央视新闻客户端 2026-08-08 11:54:44

国家发展改革委国家信息中心最新发布的先行指标显示，7月，我国线下消费持续升温，带动商品消费和服务消费协同向好。

7月消费支付金额同比增长2.2%，增速较上月加快0.8个百分点。中小商户的经营活力稳步增强，反映中小商户经营状况的实体商业活力指数较上月提高3.1%。实体商户经营健康指数、线下消费者活力指数环比均有增长。

工业园区生产热度指数运行总体平稳

此外，国家发展改革委国家信息中心的数据还显示，7月工业园区生产热度指数同比增长1.0%，运行总体平稳。

7月份，战略性新兴产业相关专利授权量同比增长10.7%，其中人工智能相关专利授权量同比增长60%，增速比6月提高21.7个百分点，前沿技术研发正驶入“快车道”。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 7月我国线下消费持续升温 消费支付金额同比增长2.2%

本文转自：温州新闻网 66wz.com