央视新闻客户端 2026-08-08 11:54:43

韩国气象厅7日数据显示，首都首尔芦原区当天气温一度升至40.2摄氏度，为2018年以来首尔首次出现40摄氏度以上高温。

韩国气象厅自动气象观测数据显示，当地时间15时28分，首尔芦原区气温达到40.2摄氏度。这是2018年8月1日以来，首尔首次观测到40摄氏度以上高温。

当地时间14时30分许，韩国京畿道河南市气温达到40.7摄氏度，为全国最高。京畿道加平、江原道宁越、庆尚南道密阳等多地气温均接近或超过39摄氏度。韩国气象厅对韩国首都圈、江原道内陆以及庆尚北道、全罗道部分地区发布了最高级别的高温警报。

持续高温已对民众健康和农业生产造成影响。韩国疾病管理厅的数据显示，自5月15日开始实施高温相关疾病监测预警以来，截至8月6日，全国累计报告中暑病例2872例，其中23人死亡。韩国多地还出现了家禽牲畜大量死亡、农作物受损等情况。

韩国总统李在明6日在首尔主持酷暑和干旱天气应对会议，要求政府“调动一切可用人力和资源”，最大限度减少持续高温和干旱造成的损失。李在明此前在4日的国务会议上表示，应将当前严重的高温状况视为“国家灾难状态”。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 韩国首尔8年来首遇40摄氏度高温

本文转自：温州新闻网 66wz.com