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台风天如需求助，请拨打这些电话！

温州发布 2026-08-08 12:21:09
台风“白海豚”不断逼近，若遇紧急情况怎么办？这些求助电话请收好。

　　台风“白海豚”不断逼近，若遇紧急情况怎么办？下面这些求助电话请收好。

　　12345政务服务便民热线

　　12345

　　报警求助

　　110

　　消防救援

　　119

　　医疗救护

　　120

　　交通事故报警交通紧急求助

　　122

　　海上求救

　　12395

　　电梯应急救援求助

　　96333

　　自来水、燃气抢修

　　967555

　　路面积水处置

　　967555

　　电力服务

　　鹿城区 51101010

　　龙湾区 51108080

　　瓯海区 51101199

　　洞头区 51100012

　　乐清市 51100008

　　瑞安市 51100005

　　永嘉县 51092000

　　文成县 59005900

　　平阳县 51103110

　　泰顺县 51096188

　　苍南县 51100007

　　龙港市 51100009

　　全市社会应急救援队伍名单

　　全市乡镇（街道）专职消防队

来　源：温州发布

原标题： 台风天如需求助，请拨打这些电话！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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