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温州科技馆临时闭馆通知

温州科技馆 2026-08-08 12:21:09
温州科技馆将于2026年8月9日（周日）临时闭馆，原定所有活动同步取消。特别提醒：8月10日（周一）、8月11日（周二）为常规闭馆日，不作调整。

　　游客朋友们：

　　受13号台风“白海豚”影响，本周末我市将出现强风暴雨天气。为切实做好防范应对工作，确保广大游客朋友们的人身安全，温州科技馆将于2026年8月9日（周日）临时闭馆，原定所有活动同步取消。特别提醒：8月10日（周一）、8月11日（周二）为常规闭馆日，不作调整。由此给您带来的不便，敬请谅解！

　　温州科技馆  

　　2026年8月8日

来　源：温州科技馆

原标题： 温州科技馆临时闭馆通知

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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