温州科技馆 2026-08-08 12:21:09

温州科技馆将于2026年8月9日（周日）临时闭馆，原定所有活动同步取消。特别提醒：8月10日（周一）、8月11日（周二）为常规闭馆日，不作调整。

游客朋友们：

受13号台风“白海豚”影响，本周末我市将出现强风暴雨天气。为切实做好防范应对工作，确保广大游客朋友们的人身安全，温州科技馆将于2026年8月9日（周日）临时闭馆，原定所有活动同步取消。特别提醒：8月10日（周一）、8月11日（周二）为常规闭馆日，不作调整。由此给您带来的不便，敬请谅解！

温州科技馆

2026年8月8日

来 源：温州科技馆

原标题： 温州科技馆临时闭馆通知

本文转自：温州新闻网 66wz.com