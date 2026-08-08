温州体育中心下辖场馆暂停开放
温州体育中心 2026-08-08 12:25:13
即日起温州体育中心下辖场馆暂停一切体育场所开放活动（含体育中心各室内场馆、体育场晨晚练、全民健身苑、室外各球类场地、九山场馆群、室内体育活动中心）；暂停各类赛事及体育培训活动。
紧急通知
为切实做好应对第13号台风“白海豚”的防御工作，即日起温州体育中心下辖场馆暂停一切体育场所开放活动（含体育中心各室内场馆、体育场晨晚练、全民健身苑、室外各球类场地、九山场馆群、室内体育活动中心）；暂停各类赛事及体育培训活动。各类场所和活动待市防指“应急响应”指令解除后再予以恢复开放，不另行通知。
停放在广场的车辆，请各车主自行做好防御工作，车辆避开停放在低洼地带和树木、灯杆下，以免造成损失。
温州体育中心
2026年8月8日
来 源：温州体育中心
原标题： 温州体育中心下辖场馆暂停开放
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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