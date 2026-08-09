台风“白海豚”逼近温州！警报、预警、应急响应，提至最高

温州日报 2026-08-09 08:23:00

昨天，省防汛防台抗旱指挥部发出第2号指挥长令，要求坚决打赢防御台风攻坚仗。我市发布台风紧急警报、台风红色预警信号、海浪红色预警信号，将防台风应急响应提升为一级。

温州网讯 今年第13号台风“白海豚”逼近温州。昨天，省防汛防台抗旱指挥部发出第2号指挥长令，要求坚决打赢防御台风攻坚仗。我市发布台风紧急警报、台风红色预警信号、海浪红色预警信号，将防台风应急响应提升为一级。

截至昨晚10时，“白海豚”中心位于温州东偏南方向388公里的海面上，为强台风级别，中心最大风力14级，风速每秒45米，中心气压950百帕，7级风圈半径420至450公里，10级风圈半径220至250公里，12级风圈半径100公里，向西偏北方向移动。

受台风影响，前天上午8时至昨晚9时50分，全市面雨量10.5毫米，县（市、区）面雨量前三为永嘉20.7毫米、文成16.7毫米、乐清12.4毫米；全市雨量站点前三均在永嘉岩坦，分别为道基88.8毫米、北源85.9毫米、潘塘66.6毫米；单站小时雨强站点前三也在永嘉：分别为岩坦道基44.3毫米、岩坦北源39.8毫米、溪下黄一38.1毫米。

截至昨晚10时，全市风力站点前三分别为平阳南麂平屿12级、瑞安北麂壳菜岙12级、洞头东屏南炮台11级。重要江河水势平稳，所有江河控制站水位均在警戒水位以下。大中型水库均在汛限水位以下，平均蓄水率71%。昨晚8时至今晚8时，鹿城、瓯海、乐清、永嘉发生山洪灾害可能性很大（红色预警），昨晚8时起，乐清、永嘉共21个乡镇达到地质灾害红色预警。

截至昨晚10时，我市排查发现的地质灾害风险隐患，已完成整改或落实防汛管控措施，完成风险防范区常驻人口、不稳定切坡建房、地质灾害易发区扩面转移人口三类底数核查。市、县、乡三级共落实各类应急抢险救援队伍702支、24025人，装备11255台（套）。

来 源：温州日报

原标题： 警报 预警 应急响应 提至最高

记者 张睿

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