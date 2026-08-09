“温州真的很温暖”！鹿城安置点为16名避灾群众过集体生日

温州日报 2026-08-09 09:04:12

8月8日晚，台风“白海豚”步步逼近温州沿海，鹿城区七都街道山水智创中心避灾安置点外风声渐紧，屋内却飘出温暖的歌声。摇曳的烛光里，一群人围在蛋糕旁，拍着手低声合唱，笑意漫过了风雨夜的紧绷。

温州网讯 “祝你生日快乐……”8月8日晚，台风“白海豚”步步逼近温州沿海，鹿城区七都街道山水智创中心避灾安置点外风声渐紧，屋内却飘出温暖的歌声。摇曳的烛光里，一群人围在蛋糕旁，拍着手低声合唱，笑意漫过了风雨夜的紧绷。

当晚8时，安置点一楼大厅井然有序：七都二桥建设工地等处的200余名工人刚吃过盒饭，或躺在凉席上小憩，或围坐在屏幕前看电影，没人料到一场惊喜正悄然靠近。直到入口处传来动静，街道工作人员和志愿者捧着奶油蛋糕走进来，招呼8月过生日的师傅们聚拢，生日歌的旋律轻轻响起，平淡的雨夜一下子“亮”了起来。

这场临时起意的集体生日会，却藏着十足的用心。七都街道党工委委员金刚告诉记者，工作人员在摸排转移人员信息时发现，有16位避险群众的生日在8月8日前后，其中年龄最大的62岁，最小的30岁。

“他们常年为城市建设出力，我们想让他们感受到家的温暖。”金刚说。当天18时，鹿城区已正式启动防台风Ⅰ级应急响应，该区115个安置点前置准备就绪，转移人员陆续到位，山水智创中心便是其中一处全新启用的安置点，主要接收周边工地的建筑工人。

30岁的陈毅是当晚最年轻的寿星，来自绍兴，生日在8月9日。他主动揽下切蛋糕的活儿，挨个为寿星们分切。有人劝他给自己留一块，他笑着摆手：“今天难得跟这么多人一起过生日，就算没吃到，心里也很满足。”他坦言，“温州地如其名，真的令人感到温暖。”

恰好当天过生日的冉光伦来自重庆，原本和家人约好外出聚餐，转移通知打乱了计划，她本以为今年生日“连个蛋糕都顾不上吃”。接过蛋糕时，她笑意盈盈：“本来有点遗憾，可在这里过了个更难忘的生日。”

一场生日会，是安置点人文关怀的生动缩影。作为全新启用的安置点，山水智创中心不仅配齐空调、食宿等基础保障，还针对群众需求细化服务：放映公益电影舒缓情绪，引入共享充电宝解决充电难题，联动辖区晚晴亭设置伏茶防暑降温，更联合社区卫生服务中心派驻中医师，为长期从事体力劳动的人员提供针灸、按摩义诊。

“‘吃不吃得饱’是基础题，‘心里暖不暖’是加分项。我们希望通过这一系列举措，让安置点真正成为每个安置群众的暖心避风港。”金刚说。

来 源：温州日报

原标题： “温州真的很温暖”！安置点为16名避灾群众过集体生日

通讯员 章温曦 记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com