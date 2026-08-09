乐清柳市外卖骑手变身“流动哨兵” 用脚步织密基层防台安全网

温州日报 2026-08-09 09:04:13

8月8日，台风“白海豚”逼近乐清，在柳市镇的街头巷尾，美团党员骑手阮隆隆一边送餐，一边紧盯安全隐患，第一时间将险情上报。风雨中，黄蓝相间的外卖骑手身影穿梭不息，化身防台“流动哨兵”，用脚步织密基层防台防汛安全网。

温州网讯 “长虹大厦这边的广告牌晃得比较厉害，你们快来人处置一下。”8月8日，台风“白海豚”逼近乐清，在柳市镇的街头巷尾，美团党员骑手阮隆隆一边送餐，一边紧盯安全隐患，第一时间将险情上报。风雨中，黄蓝相间的外卖骑手身影穿梭不息，化身防台“流动哨兵”，用脚步织密基层防台防汛安全网。

为全力应对台风，柳市镇党群服务中心迅速行动，于8月7日下午紧急发布动员通知，依托本地新就业群体党支部，快速发动外卖骑手组建防台志愿小分队，将这支常年奔走在街头的流动力量，转化为防台防汛的“前沿探头”。

外卖骑手每日穿梭于辖区主次干道、背街小巷、老旧小区，对辖区路况、隐蔽点位情况了如指掌。此次化身“流动哨兵”，骑手们在日常跑单送餐的同时，同步开展街头隐患巡查，重点留意树木倒伏、道路积水、广告牌松动、排水口堵塞等台风易发安全隐患，一旦发现问题，立即拍照定位上传至防台工作群，实现隐患第一时间发现、第一时间上报。

“我们安排专人实时跟进线索，收集汇总后快速分流至镇相关职能科室、属地社区，形成‘骑手发现、即时上报、快速交办、闭环处置’的高效排查处置机制。”柳市镇党建办相关负责人表示，截至目前，这支由20余名外卖骑手组成的“流动哨兵”队伍，已累计上报各类安全隐患12条，所有隐患均已第一时间完成整改处置。

据了解，在台风影响期间或外卖配送暂停后，这批外卖骑手还将就地转为防台志愿者，深入村居参与群众转移、防汛值守等防台一线工作，以实际行动守护辖区群众安全。

来 源：温州日报

原标题： 柳市外卖骑手变身“流动哨兵” 用脚步织密基层防台安全网

记者 程源 董吉妮 李京霖 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com