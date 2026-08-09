平阳水头商户从“闻风色变”到“从容淡定” 防洪工程是最大底气

温州日报 2026-08-09 09:04:13

台风“白海豚”逼近温州，但记者昨天在曾“十年九涝”的平阳县水头镇，不见昔日全员搬货的慌乱景象。兴贸路、凤尾路等老“重涝区”的商户们，喝着下午茶，淡定观风雨。“搬不搬？”“看情况，雨大了再说。”这份从容，源自当地防洪工程筑起的坚实屏障。

温州网讯 台风“白海豚”逼近温州，但记者昨天在曾“十年九涝”的平阳县水头镇，不见昔日全员搬货的慌乱景象。兴贸路、凤尾路等老“重涝区”的商户们，喝着下午茶，淡定观风雨。“搬不搬？”“看情况，雨大了再说。”这份从容，源自当地防洪工程筑起的坚实屏障。

“以前一有台风预警，我们提前两三天就动手搬。”副食品店店主黄潮永回忆，水头水头，水满到头，过去几乎逢台必涝，损失惨重。爱婴坊店员张海燕也说，店里货品多，以前搬一次要五六个人忙一整天，“防洪工程建好后就没怎么搬过，已有四五年了。”她笑着说。

水头的水患治理，主要由鳌江干流治理水头段防洪工程和南湖分洪工程两大核心项目组成，均系浙江省百项干亿防洪排涝工程。“1小时可以抽掉0.9个九山河。”在中后闸站，管理员杜祖江告诉记者，闸站4组抽水泵每小时可抽水9万立方米，能有效缓解内涝。鳌江流域水利管理中心的陈君华介绍，南湖分洪工程通过隧洞将洪水分排至下游，蒲尖山水闸将凤卧溪分流至鳌江主流。各防洪工程协同调度，使水头镇防洪标准提升至20年一遇。

不过，这份淡定中仍带着警觉。小卖部店主陈岳难忘2016年台风“鲇鱼”来袭，洪水10分钟便淹没一层，损失十几万元，“有了防洪坝只能是心里有数，还是要随时做好准备。”水头镇相关工作人员表示，面对不可确定的台风，尤其是“白海豚”停留时间长、预计雨量大，该做的防护还是要提早做好。目前，水头镇积极动员商户和居民做好各项防台应对举措，密切关注相关预警信息。

从“闻风色变”到“从容淡定”，一座座防洪工程给了百姓实实在在的安全感。

来 源：温州日报

原标题： 水头商户从“闻风色变”到“从容淡定” 防洪工程是最大底气

记者 黄伟 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com