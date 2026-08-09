潮新闻 2026-08-09 09:16:12

8日下午5时，记者走进乐清市虹桥镇横山村虹桥颐养中心，饭菜飘香，灯光温煦。窗外，台风“白海豚”外围风圈已带来阵阵呼啸，时不时夹带着雨；屋内，33位转移而来的失能、半失能老人，正与这里的106位“原住民”老人们一道安然享用晚餐。

当老人们展露笑颜，乐清市虹桥镇副镇长石娅悬了一天的心，终于落了地。8日下午5时，记者走进乐清市虹桥镇横山村虹桥颐养中心，饭菜飘香，灯光温煦。窗外，台风“白海豚”外围风圈已带来阵阵呼啸，时不时夹带着雨；屋内，33位转移而来的失能、半失能老人，正与这里的106位“原住民”老人们一道安然享用晚餐。石娅穿行其间，为老人添饭、递纸，俯身倾听。

虹桥颐养中心的老人们正在享用晚餐。记者 来逸晨 摄

33位老人都来自7公里外琴山上的双缘养老院，进出只有一条机动车主路。台风天里，随时可能被塌方阻断，断水断电、山体滑坡，哪一样都足以让山上的老人陷入险境。“就怕雨大了变成孤岛。救护车上不去。”石娅说，宁可十防九空，不可失防万一。上个月“巴威”台风期间的紧急转运还历历在目，哪些环节紧张、哪些细节可以优化，她回来一条条记在本子上。

清晨6时，天刚亮透，石娅已经发动了车子。7点半赶到养老院，她组织的六人团队也分头行动，清点人数、核对名册、检查每位老人的随身药品。8点20分，大巴和救护车准时在院门口就位，转移正式启动。

转运这回事，经验都是用教训换来的。这次她特地协调了一辆低台阶的中巴车，老人抬脚就能上去；失能老人则由一位医疗系统出身、驾龄二十多年的党员司机驾驶救护车专程护送，来回跑了四趟。人手不够，镇村干部、村医、公共服务办人员主动报名，背的背，扶的扶，轮椅推得稳稳当当。

上午11时，最后一趟中巴关门启程。石娅的车紧跟其后，一路护送。抵达颐养中心后，床位早已备好，餐食也已提前安排。而此时，乐清已落下了淅淅沥沥的阵雨。

“老人习惯早起，我们尽量赶在他们平常的饭点前，把一切安顿好。”她对记者说。午后，33位老人全部安置妥当，石娅却并未歇脚。她又转赴周边埭下村、港沿村，挨个排查两个村的安置点和隐患点位，确保每一处都严丝合缝。傍晚，她再次折返虹桥颐养中心回访，陪着他们吃晚饭。

从食堂出来时，天色已暗。石娅驱车往镇政府赶——晚上她还要在办公室值班。记者瞥见汽车后座上，一个塑料袋里装着四套换洗衣物，叠得整整齐齐，正是她为留守值班准备的。“台风不走，我们不撤。”她说得平淡。

来 源：潮新闻

原标题： 风雨天，热饭香 乐清干部转移33位失能半失能老人的一天

记者 来逸晨 郑宇 周琳子 通讯员 王澈

本文转自：温州新闻网 66wz.com