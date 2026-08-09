潮新闻 2026-08-09 09:11:18

台风“白海豚”来袭，永嘉各地启动避险安置工作，妥善转移安置周边在建工程务工人员及村、社区群众。一幕幕温暖人心的画面也在各个安置点内上演，党员干部冲锋在前，群众守望相助，共同筑起了一座座安全温暖的“避风港”。

台风“白海豚”来袭，永嘉各地启动避险安置工作，妥善转移安置周边在建工程务工人员及村、社区群众。一幕幕温暖人心的画面也在各个安置点内上演，党员干部冲锋在前，群众守望相助，共同筑起了一座座安全温暖的“避风港”。

走进永中附中三江街道临时安置点，安置区内秩序井然。避险群众已陆续入住、妥善安顿，工作人员手持人员名单，逐一对入住群众信息进行核对核验，确保应转尽转、不漏一人。宿舍内，不少务工人员趁着避险间隙休息、和家人联络报平安，氛围安稳平和。104国道工程工人牛建功父子俩都住在这里，他告诉记者，从人员转移、入住安排到生活保障，各项工作都条理清晰、秩序井然。“我们全程听从工作人员安排，这里的生活物资、住宿条件都很好，不用为吃住问题发愁。”

图源永嘉县融媒体中心

在防台一线，三江街道瓯窑社区龙川村返乡党员金晓南，回乡探亲期间主动投身防台工作，积极参与入户排查、群众转移劝导。针对辖区安置点位紧张难题，他无偿开放自家房屋打造临时避灾安置点，筹备五十余个床位，自费购置各类生活物资，全天候在岗值守、贴心照料转移村民，用实际行动诠释了党员的责任与担当。

细致贴心的服务，让安置点不仅有安全保障，更有家的温暖。在瓯北街道珠岙社区安置点，工作人员还贴心地准备了热腾腾的饺子和甜西瓜，让避险群众在台风天里感受到了家的味道。一碗饺子、一块西瓜，看似平常，却饱含着对群众最朴实的关怀与守护。

当前，永嘉各安置点配齐保障物资与服务设施，为入住群众准备了个人应急包、生活用品、食品等物资，充分满足群众日常避险生活需求。安置点还专门设立简易医务室和临时安保值班点，实行全天候值守制度，工作人员24小时在岗待命，随时响应群众需求。

来 源：潮新闻

原标题： 永嘉安置点里暖意浓：腾出自家房屋照料转移村民，还有热饺子配甜西瓜

记者 谢甜泉 共享联盟·永嘉 郑涵 谷周乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com