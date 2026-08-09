中国天气网 2026-08-09 10:39:32

随着台风“白海豚”不断向我国靠近，昨天（8月8日）华东地区风雨渐起。今后几天，华东地区风雨显著增强，浙江、上海等地将承接台风最猛烈风雨，局地有特大暴雨，当地公众需密切关注临近预报预警信息，提前做好防范措施。与此同时，受冷空气与台风“白海豚”共同影响，中东部暑热范围大幅缩减，而华南多地则在台风外围下沉气流影响下，高温天气盘踞。

台风“白海豚”影响显著增强 浙江安徽河南等地局地有特大暴雨

昨天，“白海豚”外围云系已经触及浙江，舟山、宁波等地出现明显降雨回波，强风雨逐步铺展。监测显示，昨日，浙江中东部、安徽东南部等地部分地区出现暴雨或大暴雨。

今晨5时，“白海豚”位于浙江省温州市偏东方向大约305公里的东海南部海面上。预计，“白海豚”将于今天晚上至明天早晨在浙江舟山到福建福鼎一带沿海登陆（台风级或强台风级）。

“白海豚”环流庞大，直径超1000公里，今后几天，在其影响下华东地区风雨范围持续扩大、强度升级，浙江、上海、福建北部、江西北部、江苏、安徽、湖北东部、河南中东部、山东南部、河北南部等地有暴雨到大暴雨，局地有特大暴雨，其中浙江、上海均处于风雨最强的危险半圆内，降雨强度或为同期少见。

具体来看，今天，浙江、上海、江苏南部、安徽南部、福建北部、台湾岛以及海南西部、云南中南部和东北部等地有大到暴雨，其中，江苏东南部、安徽东南部、上海大部、浙江大部等地有大暴雨，浙江东部沿海部分地区有特大暴雨。

明天，山东南部、河南东部和南部、湖北东部、安徽、江苏、上海、浙江北部和西部、内蒙古中西部、云南南部、海南岛西部及台湾岛南部等地部分地区有大到暴雨，其中，安徽中南部、江苏中北部、湖北东部等地部分地区有大暴雨，安徽中部等地局地特大暴雨。

后天，内蒙古中东部、河北南部、山西东南部、山东中西部、安徽北部、江苏北部、河南大部、湖北中北部、云南西部和南部等地部分地区有大到暴雨，其中，山西东南部、河北南部、山东西部、河南中北部、湖北北部等地部分地区有大暴雨，河南中北部等地局地特大暴雨。

12日以后，在“白海豚”减弱后的残涡和冷空气共同影响下，北方多地也可能出现强降雨。不过时效较远，继续保持关注。

中国天气网提醒，台风“白海豚”风雨影响已经开始，江苏、浙江、福建、安徽、江西、上海等地公众要及时关注最新的预报、预警信息，警惕持续强降雨可能引发的山洪、地质灾害，做好台风防范措施，避免前往海边、山区、河谷等危险区域，合理规划行程。

中东部大部闷热感缓解 华南多地高温盘踞

进入立秋后，一股冷空气应景到来，东北、华北等地相继迎来降温，闷热感明显缓解。杭州已于昨天退出高温圈，连续25天的高温终于结束。

今后几天，受冷空气和台风“白海豚”共同影响，中东部暑热范围继续缩减，特别是华北、黄淮一带，不仅最高气温下降明显，露点温度也会明显下降，潮湿闷热的感觉明显缓解。像北京、天津、石家庄，最高气温降至30℃左右，最低气温不足25℃，早晚凉快不少；武汉、南京、长沙、南昌高温也将陆续退场。

但华南多地受到台风下沉气流影响，高温天气盘踞。广州未来三天高温持续在线，其中后天最高气温将冲击38℃，如果兑现，将创当地今年来气温新高；福州明起6天最高气温将维持在33℃至35℃，热力高涨，当地公众需做好防暑降温措施，谨防中暑。

来 源：中国天气网

原标题： 浙江上海等地将承接台风“白海豚”最强风雨 华南高温盘踞

本文转自：温州新闻网 66wz.com