新华网 2026-08-09 10:39:32

8月8日，在沙特阿拉伯西部城市吉达，参加2026年国际核科学奥林匹克竞赛的中国代表队4名学生手举奖牌合影，他们均获佳绩：来自北京市第八十中学（望京校区）的参赛选手刘思齐（左二）获得金牌，北京市十一学校王元芾（左一）、北京市第八中学孙荣泽（左三）、北京市一零一中学张语轩（右一）获得银牌。新华社发（宫嘉欣摄）

2026年国际核科学奥林匹克竞赛8日晚在沙特阿拉伯西部城市吉达闭幕，中国代表队首次参赛，4名选手获得一金三银，总成绩居参赛国家前列。

国际核科学奥林匹克竞赛是在国际原子能机构支持下举办的、全球首个以核科学为主题的国际青少年奥林匹克赛事，旨在激发青少年对核科学的兴趣，促进国际青少年交流，引导更多青少年投身核科学与核技术领域。该赛事创办于2024年，本届比赛为第三届，共有来自19个国家的代表队参赛。本届赛事为期8天，设置理论考试和实验考试，内容涵盖核物理、辐射防护、核燃料等多个学科方向。

中国代表队由4名学生组成，均获佳绩。来自北京市第八十中学（望京校区）的参赛选手刘思齐获得金牌，北京市十一学校王元芾、北京市第八中学孙荣泽、北京市一零一中学张语轩获得银牌。

本届赛事组委会代表塔拉勒·拉希迪表示，欢迎中国代表队首次参加国际核科学奥赛，中国选手表现出色，充分展现了中国青少年良好精神风貌，相信中国队今后在这一赛事中会有更多精彩表现。

刘思齐说：“通过此次竞赛与世界各国优秀青年同台交流切磋，更加坚定了自己努力学习、勇攀科学高峰的信念。”

中国代表队领队、中核集团中核战略规划研究总院副总经济师、中国原子能出版社社长王朋说：“未来，我们将持续加强核科学知识普及，引导更多优秀青少年了解核、理解核、参与核。”

来 源：新华网

原标题： 中国代表队首次参加国际核科学奥赛 获一金三银

记者 王海洲 罗晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com