新华网 2026-08-09 10:39:33

记者8日从农业农村部获悉，农业农村部日前就做好台风“白海豚”防范应对工作作出部署，要求各地强化责任落实、监测预警、防范应对、灾后恢复和指导服务，努力减轻灾害影响，保障人民群众生命财产安全。

据介绍，农业农村部会同中国气象局滚动会商台风趋势及对农业生产影响，联合发布农田渍涝和风灾预警信息；根据《农业重大自然灾害应急预案》规定，对上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东7省（市）启动农业防汛防台风应急响应，指导提前储备种子720万公斤，农药、消毒药1000多吨，农用水泵、烘干机等救灾机具2.5万台，抢收成熟作物、起捞水产品，加固种养设施，组织台风影响区1059艘渔船回港、2.2万人上岸。

下一步，农业农村部将密切关注台风动向，加密监测预警，加强风险隐患排查，及时调度雨情灾情，落实农业安全生产措施，指导做好灾后恢复生产，最大限度减轻灾害损失。

来 源：新华网

原标题： 农业农村部部署台风“白海豚”防范应对工作

记者 古一平

本文转自：温州新闻网 66wz.com