新华网 2026-08-09 10:39:33

克罗地亚一列客运列车和一列货运列车8日在首都萨格勒布以东约60公里的什克利尼亚里附近相撞，造成20名乘客受伤。

据克罗地亚国家电视台报道，事故发生在当地时间上午10时许，两列火车在圣伊万·扎布诺站和格拉代茨站之间的什克利尼亚里附近相撞，客运列车上有26名乘客。

现场画面显示，客运列车有车厢严重变形，警方在周围拉起了警戒线。事故原因仍在调查中。

克卫生部当天晚些时候宣布，受伤乘客中有6人重伤，14人轻伤。伤者已被送医治疗。

来 源：新华网

原标题： 克罗地亚两列火车相撞致20人受伤

记者 马震

本文转自：温州新闻网 66wz.com