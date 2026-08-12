新华网 2026-08-12 10:49:53

全球最大再保险公司之一瑞士再保险公司11日说，今年上半年全球自然灾害造成的经济损失据估算已达1000亿美元，较去年同期的1520亿美元大幅减少。但今年下半年，厄尔尼诺现象可能会加剧气象灾害的破坏力，风险不容忽视。

全球最大再保险公司之一瑞士再保险公司11日说，今年上半年全球自然灾害造成的经济损失据估算已达1000亿美元，较去年同期的1520亿美元大幅减少。但今年下半年，厄尔尼诺现象可能会加剧气象灾害的破坏力，风险不容忽视。

7月23日，在委内瑞拉地震灾区拉瓜伊拉州，救援人员操作机械在建筑物倒塌区域开展清理工作。当地时间6月24日，委内瑞拉发生百余年来最强地震。新华社发（马科斯·萨尔加多摄）

该公司在最新报告中说，尽管有美国3月强风暴、委内瑞拉6月强震等灾难，但今年上半年全球自然灾害造成的经济损失依然低于2025年上半年，并且比过去10年同期的平均水平低10%。

2025年上半年，1月美国洛杉矶等地发生严重山火，3月28日缅甸发生7.9级地震。

瑞士再保险公司说，自然灾害造成的损失往往会在下半年增加，主要源于7月至11月北大西洋飓风季带来的破坏。今年下半年，厄尔尼诺现象可能会加剧气象灾害的威力。“厄尔尼诺现象可能会影响太平洋中部和东部的热带气旋活动，并可能改变其他地区发生洪水、野火和其他极端天气的风险。”

报告说，自6月以来，法国、西班牙等多地遭野火侵袭，数千所房屋被毁，大量基础设施受损，虽然目前为止给欧洲带来的投保财产损失比重相对较小，但野火已成为全球“发展速度最快”的极端天气风险。

该公司灾害风险总监巴尔兹·格罗利蒙德表示：“上半年损失较低并不意味着风险已经消失。一场大型飓风、地震或野火都可能迅速改变局面。”

来 源：新华网

原标题： 报告：上半年全球自然灾害所致经济损失达千亿美元

记者 郭倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com