新华网 2026-08-12 10:52:06

一个汇聚全球2200多个动漫IP、98家展商、900多家采购商的国际性专业动漫展上，人工智能（AI）成了最热关键词。

8月7日，在第十六届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会上，观众围观动漫形象巡游。新华社记者 黄浩苑 摄

一个汇聚全球2200多个动漫IP、98家展商、900多家采购商的国际性专业动漫展上，人工智能（AI）成了最热关键词。

第十六届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会10日在广东东莞落幕，6000多家境内外采购商到场接洽，展商意向合作及展销额达19.26亿元，吸引超12万人次观众观展参会。

AI与动漫的碰撞激发出更多市场潜力。在本届漫博会上，“智漫空间数字融合”展区展示了AI动漫生成、虚拟数字人、VR交互等前沿技术成果。

毛绒玩具搭载AI交互系统，让该品类的情感陪伴功能更为突显。三年级学生许岩隽现场问AI：“如果不开心了怎么办？”一个搭载了AI芯片的熊猫毛绒玩具回答：“我给你唱首歌吧！”

记者现场看到，这些AI玩具可搭载不同目标市场的大模型，根据用户群体的需求和使用习惯“定制”AI伙伴。

来自迪拜的采购商罗博已经向多家参展商表露了合作意向，约好展会结束后实地考察工厂。“AI玩具的陪伴功能太令人惊艳，符合家庭消费需求，市场预期销量会相当不错。”

中国阿拉伯国家国际多边合作中心秘书长黄惠娟本次带领沙特、阿联酋、约旦等多个中东国家采购商、研学团参会。她说，孩子们对“AI+动漫”很有兴趣，未来希望能走进这些企业进行深入交流，将中国的产品和技术带回中东国家。

前沿科技让传统的动漫玩具产业链也产生了更多的延展性。在展会上，马来西亚参展商带来了AI制作的漫剧，香港地区参展商则将其漫画IP作品用AI技术转化为动画。

除了让情感交互更有质量外，AI也在推动玩具产业生产端的升级。东莞市茶山镇已建成14万平方米的AI玩具产业园，20多家企业推出了50多款AI玩具。

东莞市茶山镇经济发展局局长吴玉婷介绍，茶山镇建立了AI玩具赋能中心，希望能为玩具企业提供从研发到销售的全链式服务。

东莞是中国重要的玩具出口基地。据黄埔海关统计，2026年上半年，东莞市出口玩具107.7亿元，同比增长8%，出口覆盖全球超120个国家和地区。

强大的生产能力和IP孵化能力吸引了越来越多国际合作。来自阿根廷的导演纳乔·马尔特带着三部核心IP项目和优秀团队跨越半个地球“寻链”，“在东莞我们看到了衍生品、授权合作的全新可能”。

“智造”让中国的玩具产业跳脱单一的代工生产。东莞市潮玩协会相关负责人童渊说：“越来越多国际采购商倾向于在中国找到合适的设计师、合适的企业，共同开发新产品、新市场。”

来 源：新华网

原标题： “AI+动漫”激发市场潜力

记者 黄浩苑

本文转自：温州新闻网 66wz.com