新华网 2026-08-12 10:53:06

哥伦比亚西部10日发生7.4级地震，震中位于通常被视为这个南美国家最贫困地区的乔科省，主要咖啡产区之一里萨拉尔达省也遭到广泛破坏。据官方消息，截至当晚，强震已造成至少132人死亡。

哥伦比亚西部10日发生7.4级地震，震中位于通常被视为这个南美国家最贫困地区的乔科省，主要咖啡产区之一里萨拉尔达省也遭到广泛破坏。据官方消息，截至当晚，强震已造成至少132人死亡。

哥伦比亚本世纪最强地震

地震发生于当地时间7时34分。在乔科省首府基布多，法律系学生威尔莫·库埃斯塔告诉法新社记者：“有人光着身子跑出来，有人从家中二楼跳下。”

8月10日，在哥伦比亚城市马尼萨莱斯，救援人员在遭受地震破坏的建筑物废墟上开展救援。新华社发（哥伦比亚新闻社供图）

哥伦比亚地质局说，这是该国本世纪以来震级最强的地震。美国地质调查局地震信息网更新后的消息显示，震中位于乔科省圣何塞-德尔帕尔马以南5公里，震源深度110.3公里。

乔科省濒临太平洋，属于偏远地区，热带雨林广布。根据政府统计，该省超过三分之二人口生活在贫困之中。圣何塞-德尔帕尔马位于首都波哥大以西约400公里处，常住居民约4800人。

除了乔科省，地震造成的相当大一部分破坏集中在哥伦比亚“咖啡三角区”之一里萨拉尔达省。按照哥伦比亚全国首府协会的说法，仅该省首府佩雷拉就有至少60人死亡。

当地媒体发布的照片和视频显示，佩雷拉机场天花板的碎片落在寻找掩体和尖叫的旅客身上，人们在瓦砾和尘土中奔跑，城里众多商店、公寓楼和住宅倒塌。佩雷拉市长毛里西奥·萨拉萨尔告诉当地一家广播电台，至少15栋倒塌建筑中有人被困。

在同处“咖啡三角区”的卡尔达斯省首府马尼萨莱斯，当地标志性的新哥特式大教堂一座侧塔倒塌，碎片散落在附近街道上。市长豪尔赫·爱德华多·罗哈斯要求居民留在屋外，以防余震。

“咖啡三角区”位于哥伦比亚中西部安第斯山脉区域，绿色山谷陡峭，咖啡种植园点缀其中，作为咖啡文化景观入列世界文化遗产，每年吸引数以十万计游客。

8月10日，在哥伦比亚城市马尼萨莱斯，建筑物在地震中遭受严重破坏。新华社发（哥伦比亚新闻社供图）

“把每个人活着救出来”

在考卡山谷省首府卡利，地方政府表示，该市380栋受损建筑中仍有一些人被困。志愿者们用铁镐等简单工具甚至双手寻找幸存者。

临时加入救援队伍的安德烈斯·费利佩·梅希亚告诉法新社记者：“我们正设法把每个人活着救出来……一名救援人员问被困的人能不能吹一下口哨，有人吹口哨回应了。”

救援人员组成人链，搬走砖块等建筑残片，每隔几分钟就会停下来，听被困人员是否有生命迹象。费利佩·梅希亚说：“很多人带着物资、带着食物来了，帮助消防员，帮助灾民。”

据美联社报道，10日下午，人们开始在一些网络数据库上报告亲人失踪情况。其中一个数据库显示已有2000多人失踪，大部分是在卡利和佩雷拉，且数字还在增加。美国有线电视新闻网援引卡利市长亚历杭德罗·埃德的话报道，当地至少有188人失踪。

卡利、马尼萨莱斯和金迪奥省首府亚美尼亚城已宣布宵禁。埃德表示，抢劫的威胁迫使他在街头部署军警。

哥伦比亚位于环太平洋火山地震带，板块运动活跃，每月通常记录到小型地震数以千次。美国西北大学地震学家苏珊·范德李表示，尽管这次7.4级地震震源较深，但震级之强、震中位于内陆以及断层走滑运动或许放大了对人口稠密的山谷地区的破坏。

来 源：新华网

原标题： 哥伦比亚强震：最贫困省份和咖啡产区受灾

记者 胡若愚

本文转自：温州新闻网 66wz.com