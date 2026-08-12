新华网 2026-08-12 10:53:53

云南省文物考古研究所联合南京师范大学等单位近日取得重要考古突破。

云南省文物考古研究所联合南京师范大学等单位近日取得重要考古突破。通过对临沧市耿马县芒关岩画遗址的系统调查与高精度铀系测年，研究团队首次获得该遗址岩画的绝对年代数据，将中国西南地区史前定居人群岩画的历史推前至距今约4220年。相关成果近日已在国际考古学期刊《考古科学杂志：报告》上发表。

芒关岩画。新华社发

芒关岩画位于耿马县，距著名的沧源岩画最北端直线距离仅十余公里，是当地保存较好的史前岩画遗址之一。研究团队对覆盖在岩画图案上的纯净方解石结晶进行铀系测年，有效排除了碎屑污染，确保了测年结果能真实反映岩画创作的最小年龄。

论文第一作者、云南省文物考古研究所副研究员吴沄介绍，测年结果显示，一幅人物形象图案上的碳酸盐校正年龄达距今4240±19年，确证该地区人群至少在4220年前就已创作出成熟的具象艺术。来自不同图案的11个样品测年数据集中在距今3907年至3056年之间。沧源岩画此前测得的年代为距今约3800年至2700年，芒关岩画的年代明显更早，成功填补了该区域“前沧源时期”的艺术缺环。

值得注意的是，芒关岩画的创作年代与全球性“4.2千年气候事件”在时间上高度吻合。吴沄说，这一发现为探究气候变化背景下的古代人群流动、技术传播与文化互动，提供了难得的实物例证。

我国西南地区主要彩绘岩画群时间轴（A-A'：金沙江岩画，B-B'：芒关—沧源岩画，C-C'：左江岩画）。新华社发 结合此前对金沙江、沧源、左江等岩画群的研究，团队首次将中国西南地区主要彩绘岩画群系统划分为旧石器时代晚期的狩猎采集阶段、新石器时代晚期的定居阶段、历史时期的早期阶段三个清晰的年代阶段，构建起区域岩画传统的发展时间轴。

研究团队表示，三个阶段的岩画在题材、构图与技法上截然不同，分别代表了不同的社会结构、经济形态和精神信仰，为年代框架赋予了深厚的文化内涵。

论文通讯作者、南京师范大学地理科学学院邵庆丰教授说，这一年代框架的建立，不仅夯实了中国西南地区的考古研究基础，也对尚未系统测年的东南亚大陆岩画遗址具有直接参照价值。

目前，云南、广西已记录超过100处岩画遗址。此次成果标志着我国西南岩画研究正式迈入以绝对年代序列为支撑的新阶段。未来，团队将继续深化对西南及周边地区岩画的断代与图像学综合研究，推动东亚—东南亚史前艺术史的跨区域整合。

来 源：新华网

原标题： 云南耿马发现距今约4220年史前岩画

记者 严勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com