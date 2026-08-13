温州日报 2026-08-13 08:25:00

昨天，市委市政府召开会议专题研究园博园可持续运营工作。

温州网讯 昨天，市委市政府召开会议专题研究园博园可持续运营工作。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要全面贯彻落实习近平生态文明思想和中央城市工作会议精神，深入践行人民城市理念，按照“五大园博”转型方向，突出市场化精心做好“后园博”时代文章，系统构建“场景营造、内容供给、服务升级、专业运营”四大支撑体系，把园博园打造成为口口相传、近悦远来的浙南闽北赣东一流文旅IP。

市领导施艾珠、陈应许、李宁、冯金考、黄阳栩、曾瑞华等参加会议。

第十五届中国国际园林博览会自开幕以来，紧扣“诗画山海·共享绿色生活”办会主题，放大“一园多点、全城园博”体系效应，主会场累计接待游客超820万人次，带动各分会场、博览点游客量超3300万人次，呈现了一场彰显世界风采、中国气韵、浙江元素、温州特质的行业盛会。市委市政府高度重视园博园可持续运营工作，在建园之初就坚持运营前置，办会期间谋划园博园可持续运营工作，并在园博会总结大会上发布了可持续运营发展计划，致力于打造“永不落幕的园博盛会”。

专题会议上，市城发集团汇报了相关工作情况，与会人员作了交流发言。

张振丰指出，园博园是撬动发展的战略支点，是提升城市综合能级、厚植绿色底蕴、赋能民生福祉的重要载体。要探索打造“两个转向”背景下城市优质资产可持续运营的样板，把园博园作为全域文旅深度融合的重要支点，协同打造“雁楠飞仙海天游”精品线，进一步保持传播热度、释放园博效应，实现“办一次会、兴一片区、惠一方人”。

张振丰强调，要顺应发展趋势，突出市场化运作，持续提升“人气密度、消费热度、业态厚度、客源广度、留恋深度、品牌高度”。要突出“人气为王”，把握持续引流是永不落幕的硬道理，扩大宣传、创新产品，多措并举吸引长三角、周边城市、本地市民、过境游客，让园博园成为城市“会客厅”。要坚持“体验至上”，把握内容创新是永不落幕的关键招，“一馆一策”招引主理人品牌，在内容品质、体验深度和传播张力上持续破题，推动活动爆点化、日常化、全龄化、年轻化。要跳出“园区思维”，把握以城载园是永不落幕的硬底座，推动“园博园+动物园+植物园”三园协同发力，以园博园引领全市文旅深度融合发展，撬动城市西部内涵式发展。

张振丰要求，要聚焦重点攻坚，完善体制机制，全面加大招商力度，持续放大园区功能，创新丰富业态模式，迭代提升服务配套，科学优化运营体系，强化灾害天气应对，以系统施策推动可持续运营落地见效。

来 源：温州日报

原标题： 市委市政府专题研究园博园可持续运营工作 打造浙南闽北赣东一流文旅IP

记者 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com