温州推进服务业扩能提质和优质高效发展

温州日报 2026-08-13 08:28:00

昨天，省委常委、市委书记张振丰专题调研服务业高质量发展工作。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰专题调研服务业高质量发展工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述，全面落实全国、全省服务业大会部署要求，进一步凸显特色、发挥优势、深化创新，推进服务业扩能提质和优质高效发展，为提速打造“一圈一极一中心”提供有力支撑。

位于滨江商务区的泰隆御江大厦，近年来吸引一批金融总部、高端商务、科技服务企业纷纷入驻。张振丰走访大厦部分企业，实地察看金融、商贸等业态发展情况，强调要把生产性服务业作为重中之重，聚焦细分赛道，发挥区位优势，统筹打好业态扩量、提质、增效组合拳，助力城市能级品质提升，赋能制造业高质量发展，不断提高服务业对经济发展的贡献度和带动力。

1688温州国际选品中心面向广大中小制造企业，提供代采、云仓储、实训、分销、履约等全链路生产性服务。张振丰实地考察中心选品展示区及入驻企业，了解跨境电商运营情况，希望平台当好连接企业和市场的桥梁，用好世界温州人资源渠道，依托金丽温开放大通道，深化集货拼箱、多式联运、仓配一体等模式，致力打造“成本更低、服务更优、效率更高”的温货供销通道。

浙江德纳国际展览有限公司扎根温州近30年，围绕眼镜、泵阀、鞋服等主导产业策划举办系列专业展会，助力温企拓市场。张振丰详细了解德纳近年来办展规模和成效，充分肯定其围绕“5+5+N”产业打造“一业一展”的思路做法，勉励企业坚持扎根温州、深化出海、数智升级。他强调，要大力培育发展会展经济，引育并举强主体，完善配套优服务，提升能级塑品牌，释放展会助企拓客、拉动消费、集聚资源、融通商贸的综合效益。

张振丰在调研中强调，服务业高质量发展关乎经济稳进提质、产业转型升级、消费潜力激活和生活品质提升。要推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，聚焦助力“两新”深度融合，推动科技、金融、商贸、物流等业态创新发展，加速人工智能赋能千行百业，更好地服务新质生产力培育。要促进生活性服务业高品质多样化便利化发展，紧扣群众对美好生活的向往，聚焦“一老一小一弱”所需所盼，扩大居民服务业优质供给，深化全国“三新”消费试点，夯实民生服务保障。要打造一流营商环境，强化部门联动、政策协同，精准化解企业急难愁盼问题，为服务业高质量发展提供坚强保障。

市领导陈应许、李宁参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰调研服务业高质量发展工作时强调 凸显特色 发挥优势 深化创新 推进服务业扩能提质和优质高效发展

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com