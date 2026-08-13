温州日报 2026-08-13 08:30:00

昨天，市委副书记、市长张文杰参加“两个健康”直通车政企恳谈会，围绕“强港促贸”这一主题，与企业、商协会代表共商良策、共谋发展。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰参加“两个健康”直通车政企恳谈会，围绕“强港促贸”这一主题，与企业、商协会代表共商良策、共谋发展。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于对外开放的重要论述，锚定建设新时代“世界的温州”目标，纵深推进“一通道一中心一枢纽”建设，以更大力度提升口岸枢纽功能，加快打造高能级开放强市，为温州做强“一圈一极一中心”提供有力支撑。

会上，来自进出口贸易、货运代理、物流运输等领域的7位企业、商协会代表，围绕深化港贸融合、畅通物流出运、做强揽货体系等方面提出意见建议和相关诉求。张文杰边听边记，与市直部门和属地政府现场研究解决方案、一一予以回应，并要求会后逐条梳理、闭环跟进，确保件件有回音、事事有着落。

张文杰强调，做大做强港口是推动高质量发展的必然要求、提升城市功能的关键性内容和促进经济稳进提质的基础性支撑。要站在全局和战略的高度，谋深专项规划、加强专班调度、深化专题研究，系统完善港口集疏运、港航服务、口岸经贸和口岸支撑保障“四大体系”，全力打造“服务最优、成本最低、效率最高”的开放环境，全面提升口岸辐射力集聚力。要提速做精做优航线，大力发展多式联运，系统布局境外海外仓与境内前置仓，构建高效衔接、外快内畅的货运体系；要加快智慧海关建设，持续提升通关便利化水平，更好助力企业降本增效；要提高船代、货代等服务效能，畅通信息共享渠道，加强资源要素保障，夯实港口高质量发展基础。

副市长王振勇参加。

来 源：温州日报

原标题： “两个健康”直通车举行强港促贸专场

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com