温州日报 2026-08-13 08:32:00

昨天，温州市人民政府与阜博集团（香港）有限公司签订关于数字文化集聚与文化“新三样”出海的战略合作协议。市委副书记、市长张文杰，阜博集团董事长王扬斌出席签约仪式并座谈。

温州网讯 昨天，温州市人民政府与阜博集团（香港）有限公司签订关于数字文化集聚与文化“新三样”出海的战略合作协议。市委副书记、市长张文杰，阜博集团董事长王扬斌出席签约仪式并座谈。

阜博集团是全球领先的数字内容资产保护、交易平台及服务提供商。根据合作协议，双方将合力打造“中国（温州）人工智能创意贸易港”，构建“AI内容创作—版权确权保护—全球出海运营—数字内容资产交易—人才培育与产业赋能”的全域生态链条。

张文杰代表市委市政府向阜博集团一行的到来表示欢迎。他说，当前，温州正锚定打造AI赋能文化“新三样”创新策源地、数字文化资产交易主阵地、IP潮玩衍生品智造与出海集聚地的目标，深入实施文化“新三样”高质量发展三年行动计划，着力擦亮“内容创作来温州、文创智造找温州、交易变现在温州”的鲜明标识。希望双方以此次签约为契机，坚持优势互补、互利共赢，携手打造数字文化产业新高地、数字文化贸易新枢纽、数字文化人才集聚区，共同推动合作事项落地见效，打造更多标志性合作成果。温州将全力打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，竭诚为阜博集团在温发展提供优质、高效、精准的服务保障。

王扬斌说，温州锚定“AI+文化”赛道，推动文化“新三样”高质量发展，这一发展方向与阜博集团战略规划高度契合。下一步，阜博集团将充分发挥自身优势，深度赋能温州发展，合力打造数字文化新丝路策源地，共同建设新时代数字创意贸易港，全力推动温州数字文化产业扩量提质、攀高向强。

市领导王彩莲、王振勇参加。

来 源：温州日报

原标题： 温州市政府与阜博集团签订战略合作协议 打造更多数字文化标志性合作成果

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com