突破1.4万标箱！温丽海河联运业务量已超去年全年

温州日报 2026-08-13 08:36:25

相比2024年12月首航试运行首月的192标准箱，如今这条瓯江“黄金水道”，正以强劲势头加速“跑”起来。

温州-丽水海河联运作业场景。温州港集团供图

温州网讯 今年截至8月10日，温州-丽水海河联运业务量突破1.4万标准箱，同比增长150%，标箱数超去年全年总量。相比2024年12月首航试运行首月的192标准箱，如今这条瓯江“黄金水道”，正以强劲势头加速“跑”起来。

温州-丽水海河联运航线以丽水港青田港区温溪作业区为内河运输港、温州港七里港区为海河中转港，航线全长33海里。浙西南腹地的箱包、休闲用品等货物，经这条航线从青田出发，接瓯江水道抵达温州港，后接驳出海。

实实在在的成本优势是企业放心把货交给这条水路最直接的原因。温丽两地创新实施“同港同价”政策，政策期内水路中转“零运费”，即进境货物抵达温州港七里港区视同到达丽水港温溪作业区；出境货物运抵丽水港温溪作业区视同送达温州港七里港区，中间的水路运费无需企业承担。据测算，丽水企业经温溪作业区水运至温州港七里港区，物流成本较传统陆路运输平均降低30%以上。2025年该航线完成业务量超1.25万标准箱，瓯江集装箱海河联运通道正式进入高效、稳定运营阶段。

成本降下来了，船还要跑得稳。今年以来，该航线共投入3艘多用途船舶，包括1艘36标准箱、2艘42标准箱，航线运力进一步提升。码头端也在同步“扩容提速”。面对温溪堆场库容有限、装卸设备不足等现实问题，温州探索“以船代库”，利用船舶临时堆存缓解堆场压力，同时优化舱位规划和货物配载，提高岸边直提、直卸比例。青田码头堆存能力由150标箱提升至190标箱，温溪作业区装卸效率则由40标箱提升至90标箱。

通道打通了，还要有足够的货。今年以来，温州主动对接温丽及周边产业集群，围绕休闲用品、饲料、钢制品、洗涤用品等产业寻找货源，根据企业货物特点、运输规模和时效需求，量身定制物流方案，引导更多货物通过海河联运通道向温州港集聚。目前，合作货源企业已由5家增加至7家。

今年4月，首票海河联运“内转外”业务成功落地。一批丽水地区出口的箱包从温溪作业区出发，经瓯江内河航线运抵温州港七里港区，随后无缝转装驳运至状元岙港区，实现了“水水中转”无缝衔接。

随着瓯江口航区划分调整等工作加快推进，内河千吨级船舶直达温州港的条件正在逐步改善。这条瓯江“黄金水道”，还在继续向更深、更远处延伸。

来 源：温州日报

原标题： 突破1.4万标箱 同比增长150% 温丽海河联运业务量已超去年全年

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com