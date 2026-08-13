温州都市报 2026-08-13 08:41:08

近日，2026浙BA城市代表队全新战袍正式曝光，涵盖主客场、城市版全套比赛装备。其中，温州队的专属战袍名叫“瓯越炽橙”。

温州网讯 近日，2026浙BA城市代表队全新战袍正式曝光，涵盖主客场、城市版全套比赛装备。其中，温州队的专属战袍名叫“瓯越炽橙”。

本届浙BA战袍以“六合六象，一城一魂”为设计核心，从浙江地域文脉中提炼宝蓝（天）、藏青（地）、墨绿（人）、朱红（火）、玄紫（脉）、玄黑（骨）等六大专属色系，实现“六色同袍、一城一型”的视觉体系。不同于通用模板设计，本次11个地市战袍均拥有独家纹路，无重复设计。其中，温州战袍的线条纹理，融入了雁荡奇峰、瓯越文脉等本土特色元素，让每一件温州参赛战袍都自带城市辨识度。

整套战袍由杭州本土企业兆壹体育（ZONEiD）全程设计生产，这也是该企业连续第二年为浙BA定制专属服装。品牌负责人表示，除满满的文化巧思外，新战袍兼顾高强度赛事的实战需求。针对浙江夏季高温潮湿的气候特点，赛事专属面料升级优化，触感更柔软、吸湿透气性更强。同时采用分区差异化网孔工艺，后背大网孔快速排汗，前胸、腋下细密网孔兼顾透气与贴合度，适配全场高强度对抗。

今年赛事装备全面升级，每名球员配齐主客场、城市版三套战袍及全套专业配套装备。后续秋冬赛程，赛事还将迭代长袖、保暖紧身衣、羽绒服等装备。

来 源：温州都市报

原标题： 浙BA温州队战袍“瓯越炽橙”亮相

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com