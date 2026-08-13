温州日报 2026-08-13 08:46:47

昨天，瓯海区召开首届大学生发展大会，推出覆盖青年成长、就业创业的全套扶持政策，发布“青年来瓯”培育计划，促成城市与青年双向赋能、共生发展。

温州网讯 昨天，瓯海区召开首届大学生发展大会，推出覆盖青年成长、就业创业的全套扶持政策，发布“青年来瓯”培育计划，促成城市与青年双向赋能、共生发展。

大会首先启动“青春集结”学子联络站迎新行动。依托各地学子联络站，瓯海搭建在外瓯籍学子交流共进的联络平台。现场，瓯海学子联盟杭州、上海、北京、温州联络站向各地瓯海学子送出资讯速递宣传册、学子青友邀请函、归乡研学体验券、创业帮扶通行证四封“家书”，呼唤青年回乡创业。

大会重磅揭晓瓯海“青年来瓯”培育计划，同步推出“九项青年身边小事”、青春小店培育项目、青年创业启动资金发放、求学礼包派送等多项青年利好举措。其中“九项青年身边小事”是青年来瓯生活就业的实用指引，覆盖住房、社交、技能提升九大领域，为青年送上专属配套福利。青春小店培育项目由团区委、瓯海旅投集团、瓯海农商银行、中国人保温州市瓯海支公司、温州拼好片科技有限公司多方联动打造，为创业青年一站式提供场地、资金、风险担保、流量推广、创业培训等扶持资源。

为扶持青年创业，今年，瓯海区创新推出实战型创业大赛，选定山根艺术村作为实操阵地开展青年经营比拼。赛事于6月启动后，共吸引52支队伍报名参赛，15支优胜团队落地经营非遗手作、人宠影像、特色咖啡、AI文创等多元特色小店，现场获创业项目启动资金。

乡村振兴亟须青年力量注入，今年以来，瓯海区持续深化“新青年下乡”行动，推动高校与社区结对共建，落地多处常态化社会实践点位，引导大学生走出校园、扎根基层，以专业特长助力乡村建设、社区提质，并为9组高校社区社会实践结对项目授旗。

“瓯海的未来一定是实体经济和数字经济双向奔赴，让青年与科创共同进步的一个地方，希望学弟学妹们奔赴远方，去追寻远大理想，也回头看看，故乡瓯海也有星辰大海。”瓯海创业青年代表、温州壹杰医疗科技有限公司与浙江青兴科技有限公司常务副总经理谢里淼分享了自身发展感悟。

近年来，瓯海以“一港一谷五院”为科创核心布局，深耕数据安全、人工智能、生命健康等前沿赛道。城市发展承载青年机遇，青年奋斗驱动城市跃升，瓯海坚持以城聚才、以才兴城，把青年发展纳入全区重点改革工作，落地“青年创业伙伴计划”“人才创业陪跑计划”等配套举措，搭建在校培育、安居生活、创业扶持全链条服务体系，为青年在瓯追梦创业减负护航。

来 源：温州日报

原标题： 四封家书引青年“回家” 瓯海推出“青年来瓯”培育计划

记者 洪越风 瓯海融媒记者 黄冰娥

本文转自：温州新闻网 66wz.com