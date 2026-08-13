温州日报 2026-08-13 08:56:07

这间小屋，是这家企业21年探索“全国建设家庭友好型工作场所”的一个缩影。

准妈妈专线。 程源 摄

温州网讯 “我赶上了最好的时候，从怀孕到哺乳再到坐月子，公司替我想到了每一步。”昨天，德力西电气“月子小屋”内，41岁的初产妇程玉林抱着新生的宝宝，第一次感受到了作为母亲的踏实感，满脸笑意。

新温州人程玉林已在德力西工作了20年，因身体原因曾被医生告知怀孕几率极低。此次怀孕后，全家既喜且忧——她和丈夫同厂，原计划让婆婆从老家来照顾，但公司安排的夫妻宿舍难以容纳家人。恰在此时，德力西电气推出“月子小屋”福利，产后6个月内可免费入住。程玉林第一时间申请，顺利入住。

这间小屋，是这家企业21年探索“全国建设家庭友好型工作场所”的一个缩影。

关怀链条始于2005年。彼时，德力西电气车间女工占比六成，孕期员工常面临工作生活两难抉择。工会提议为孕期女工组建专属生产线，公司迅速拍板，第一条“准妈妈专线”诞生。记者现场看到，专线工位带有红色标识，设在通风口和茶水间旁，方便孕期员工随时休整；不强制穿工服，可着宽松孕妇装；日产量自主选择，身体不适随时请假，失误不纳入考核。

“准三胎妈妈”张琴琴的勇气，来自公司对孕妇的福利保障。在“准妈妈专线”装搭电器的张琴琴笑着说：“任务量只有普通工位的三分之一，能做多少做多少，没有人催你，很自由很幸福。”21年间，这条柔性产线累计关怀超过千名孕期员工。

2013年，公司投用“妈咪暖心小屋”，成为温州企业首个标准化哺乳室，配备冰箱、消毒柜、沙发，后获评温州市五星级示范点，累计服务女职工超2万人次。老员工彭洁洁感叹：“每天中午来挤奶，有空调、有沙发，公司把我们当自家人。”

然而，产后康复和照护，始终是关怀链条上的薄弱环节。经过近一年筹备，德力西电气将三间宿舍改造为“月子小屋”，空调、独立卫浴、婴儿床等设施齐全，家属可同住陪护。

从一条专线到暖心小屋，再到月子小屋，工会主席贺玲俐说：“我们用了21年。员工不只是在工作，更要在工作的地方被爱着。”

如今，德力西电气的“孕育养”链条仍在延伸：居家办公弹性、推动落实育儿假、幼儿园延迟接送、“小候鸟”暑期托管、推广“DE心晴驿站”等，一张系统化的“生命支持网”正持续织密，让更多产业工人家庭感受到有温度的企业担当。

来 源：温州日报

原标题： 德力西电气21年构建“孕育养”全周期关怀链

记者 程源 乐清融媒记者 郑剑佩

本文转自：温州新闻网 66wz.com