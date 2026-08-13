如何与孩子共同直面 “房间里的大象”？温七医儿童精神科这样解答

温州日报 2026-08-13 08:58:32

温七医儿童精神科团队李响、杨凌凯、程朗朗、蔡莹莹（前排从左到右）、赵飞飞、陈鑫亮（后排从左至右）做客。

温州网讯 孩子反复说胃疼，在检查时却没发现明显异常；晚上睡不着，白天精神不振；一到校门口就紧张、回避……其实，青少年的情绪困扰，并不是从一句“我很难过”开始，而是体现在睡眠、食欲、身体感受和日常功能里。

在心理学中，“房间里的大象”常用来比喻那些人人看得见、却被刻意回避的问题。面对青少年心理健康问题，沉默不能再继续。近日，名科“星”探走进温州市第七人民医院儿童精神科，通过与团队深入对话，我们试图摸清这头“大象”的来龙去脉，也想看看在危机面前，专业的医疗体系是如何一步步建起防线的。

被忽视的信号与困住“大象”的家庭“微生态”

在温七医儿童精神科的日常诊疗中，这头“大象”出场时往往戴着面具。

温七医儿童精神科主任程朗朗在访谈中坦言，很多孩子一开始不是哭诉“我很难过”，而是喊胃疼、睡不着，或者昼夜颠倒。家长们急得团团转，带着孩子跑遍了综合医院，查了一圈却查不出毛病。随后，她一语点出：“还有些孩子更让人心疼，家里出了变故，他们反而表现出异常的兴奋。这种‘微笑抑郁’，比直接的悲伤更难被察觉。”

那么，为什么现在的孩子好像更容易被情绪“绊倒”？对于这一话题，医生们认为，真不是孩子变脆弱了，而是环境变了。温七医儿童精神科主治医师李响说道：“有些孩子，失去了‘玩’的能力。”以前的孩子，有大把时间玩泥巴、放风筝，在院子里疯跑。这些看似“无用”的玩耍，恰恰是培养同理心和感受力的温床。温七医儿童精神科副主任医师赵飞飞补充道：“可现在的孩子，当连玩耍都要考级、要背KPI时，他们不仅失去了快乐，更失去了‘放风筝的能力’。”

等“大象”彻底现身，家庭往往成了风暴中心。温七医儿童精神科副主任医师杨凌凯表示，他们见过太多被“操控型教养”逼到墙角的孩子。父母连孩子吃梨还是吃苹果也要管，孩子最后只能靠控制食物（如厌食）来夺回一点点人生的掌控权。还有些孩子，被迫成了父母之间的“和事佬”，父母之间的负能量令孩子不堪重负。更有甚者，父母常年在外，以为给足了钱就是爱，却留下了巨大的情感空洞。

至于青少年手机成瘾问题，杨凌凯尖锐地指出，因果不能倒置。手机只是“大象”的一条腿，孩子沉迷虚拟世界，是因为他们在现实中难以找到联结。如果现实中有更有趣的事，有一群玩伴，手机就自然而然被“祛魅”了。

如何把“大象”牵出房间

当“大象”已经大到无法忽视，家长和孩子该如何自救？在访谈中，医生们给出青少年情绪“急救包”：少说，多听，多陪伴。

“有的家长总想着学一些速成的所谓‘心理学技巧’，其实，学会陪孩子好好玩很重要。”程朗朗举了一个简单的例子，别带着治疗目的带孩子放风筝，那只是完成任务，而且孩子是能感受到的。当孩子遇到情绪崩溃时，他们需要的不是被说教，而是一个拥抱、一句理解和安慰、一顿爱吃的饭菜。

如果说家庭自救效果甚微，寻求专业帮助是必需的。很多家长有顾虑，认为去看心理科会被“贴标签”、怕吃药副作用，其实这是误区。程朗朗进一步解释，对于轻中度的情绪问题，通常会以非药物治疗为主；药物治疗只是在孩子症状严重，如出现严重失眠或消极想法时，作为一种对症处理的“拐杖”，帮助其度过困难时期。在科学指导下，青少年抗抑郁药物是安全且非成瘾的，最终目标是帮助孩子摆脱药物，回归正常生活。

对于学校和社会，温七医儿童精神科主治医师陈鑫亮提出了一个朴素的期望：希望医院能与学校、家庭“对齐颗粒度”，对孩子的困境有相同的认知。当孩子因情绪问题无法上学时，需要的不是“偷懒”“不守纪律”的指责，而是一个可以喘息的台阶。值得注意的是，不少家长看到孩子的情绪问题有所改善，就着急让孩子补上学业。“别太急，再给他们一些调整时间。”温七医儿童精神科主治医师蔡莹莹说道。

“哪怕他真的只是想偷懒，我们也要给他一个机会。”赵飞飞说，“给他一个台阶，他说不定会给你一份回报。”

看见，是改变的开始。当家庭、学校和社会共同直面这只“房间里的大象”，用理解代替指责，用陪伴代替控制，才能真正帮助孩子走出情绪的泥潭，温柔地将“大象”牵出房间。

以“全生命周期”理念重塑诊疗防线

当前，温七医正经历着一场深刻的学科进阶——从单一的专科医疗救治，向“全生命周期精神健康促进”的综合体系转型。

在学科不断探索发展中，儿童精神科摒弃了单一诊疗模式，构建起中西医结合药物治疗、个案心理治疗、团体康复治疗、家庭系统治疗、物理康复治疗“五位一体”的整合式综合诊疗体系。

针对青少年身体敏感的特点，依托一对一私密咨访空间，精准疏导情绪冲突、矫正负性认知、修复内在心理创伤，培育患儿心理复原能力。

在治疗中，科室融合现代化物理康复技术，配备经颅磁治疗仪、放松治疗仪、运动康复设备等专业器械，开展放松训练、运动疗法等新型干预技术，有效改善脑神经功能、缓解躯体应激与情绪紧张。

在团体康复治疗方面，科室结合儿童青少年社交发展特点，开设了情绪宣泄、人际沟通、压力调适、动物疗愈、艺术表达、运动等主题团体活动，通过同伴互助、情景体验与团体分享，改善他们社交回避、提升情绪管理能力与社会适应功能。

这种将临床诊疗与公共卫生策略深度融合的学科发展路径，不仅提升了疑难危重症的诊治能力，更为青少年心理健康构筑了一张立体、温暖且专业的防护网。

在访谈最后，医生团队分享了一段话，给正在经历情绪风暴的人：

你感受到的痛苦都是真实的，不是矫情、不是软弱。暂时撑不住了、停下来休息，不是失败。你不必独自硬扛，求助是非常勇敢的行为。心灵的“感冒”可以被治疗，你的价值从来不止在成绩、表现。再给自己一点时间，我们一起走出黑暗。

“星”名片

温州市第七人民医院儿童精神科为市级临床重点专科，长期深耕儿童青少年精神心理疾病的临床诊疗、康复干预与学科建设，积累了丰富的临床经验与扎实的学科底蕴。2025年，科室依托市级临床重点专科平台优势，成功获评温州市“瞪羚”临床创新团队，标志着科室在临床创新、特色康复、学科发展等方面跻身全市先进水平。

来 源：温州日报

原标题： 如何与孩子共同直面 “房间里的大象”？温七医儿童精神科：放下评判，给他们一个温柔的台阶

记者 张琳 通讯员 陈素玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com