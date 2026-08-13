温州日报 2026-08-13 09:03:55

8月11日，乐清市芙蓉镇筋竹涧景区有12人被困，被困人员包括10名成年人和2名儿童。幸亏乐清市消防救援局大荆消防救援站及时出动，帮助12名被困人员顺利脱困。

温州网讯 虽然台风已过境，但短时强降雨仍不时来袭。8月11日，乐清市芙蓉镇筋竹涧景区有12人被困，被困人员包括10名成年人和2名儿童。幸亏乐清市消防救援局大荆消防救援站及时出动，帮助12名被困人员顺利脱困。

接警后，大荆消防救援站立即赶赴现场。期间，救援人员通过与报警人电话联系了解到，12名被困者位于相对安全区域，当地村民已探明一条山间小路，可绕行通往附近山洞临时避险。当时正下着小雨，指挥员综合研判地形与天气条件后，考虑到山路经雨水冲刷后湿滑难行，且部分被困人员穿着拖鞋，若贸然自行转移，极易发生滑倒、跌落等次生险情，遂决定由救援人员从山谷出口登山，主动前往接应。

消防救援人员沿湿滑山路一路向上搜寻，不久便与被困人员会合。现场一名少年脚部崴伤，行动不便，另有一名年幼儿童，无法自行下山。消防员立即将两人分别背起，其余被困人员在队员逐一搀扶下，沿崎岖湿滑的山路缓慢向下撤离。经过紧张有序的营救，12名被困人员最终全部被安全护送至山下。

据了解，此次被困的群众为三批前来游玩的游客。雨后前往筋竹涧观景戏水，返程途中突遇溪水暴涨，原本的过河通道被急流截断，遂报警求助。脱险后，获救群众纷纷向消防救援人员表达诚挚谢意。

消防部门提醒：台风过境后，山区地质条件不稳定，短时强降雨极易引发溪水陡涨。前往山区溪谷游玩时，务必密切关注天气及预警信息，切勿贸然进入峡谷、山涧等危险区域。一旦发生险情，应第一时间撤离或报警求助，确保人身安全。

来 源：温州日报

原标题： 溪水暴涨12人被困山谷 乐清消防紧急营救

记者 杜一川 通讯员 李淼

本文转自：温州新闻网 66wz.com