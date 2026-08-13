男子直播间拨打110骚扰接警员 被行政拘留并封号

温州都市报 2026-08-13 09:07:06

温州网讯 近日，龙湾警方依法查处一起为博取网络流量恶意骚扰110的案件，违法行为人冯某某被行政拘留，涉事抖音账号已被平台封禁。

8月7日中午，龙湾男子冯某某酒后在抖音开直播，为博取流量、制造娱乐效果，恶意拨打110报警电话。通话中，冯某某公然要求公安机关徇私枉法，为其涉案朋友“开脱”，还用不当言语骚扰女性接警人员：“你现在有没有男朋友，我现在是单身一个人，我也想找个女朋友。”

冯某某的行为恶意占用有限警务资源，造成不良社会影响。接报后，龙湾区公安分局依法将冯某某传唤到案。经审查，冯某某对其寻衅滋事违法行为供认不讳，公安机关已依法对其作出行政拘留处罚。同时，龙湾区公安分局联合区网信办，已对系列涉事抖音账号采取封禁处置措施。

警方提醒，110是守护人民群众生命财产安全的“生命线”，绝非网红炒作的“道具”，靠挑战法律底线、消费公共安全资源博取眼球，注定是条走不通的“歪路”。警方明确表示：“对于挑战法律底线、消费公共安全资源的行为，一律零容忍、严查处！”

来 源：温州都市报

原标题： 男子直播间拨打110骚扰接警员 龙湾警方：行政拘留，封禁抖音账号

记者 谢树华

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