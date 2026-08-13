阿迪、彪马等品牌鞋子出口均价每双仅27元？侵权产品！
温州网讯 日前，温州海关在一批出口到印度的货物中查获5088双侵权阿迪达斯、彪马、BROOKS等知名品牌的鞋子，出口均价每双仅27元。目前，温州海关已对涉案出口企业进行处罚。
今年6月3日，温州某进出口有限公司向温州海关申报出口鞋子等货物至印度，经查验发现，这批出口货物中有标有阿迪达斯体育（中国）有限公司所有“鞋子上的三条纹（图形商标）”“ADIDAS三叶草（图形）”的鞋子分别有1692双、552双；标有彪马欧洲公司所有“美洲狮图形”商标权的2304双；标有美商普世国际有限公司所有“BROOKS及图形”商标权的鞋子540双。但是，温州某进出口有限公司无法提供相关出口货物的知识产权证明文件。
经调查，该公司出口到印度的这批共5088双鞋子，货值137376元，事先并未获相应商标权利人的许可，属于侵犯了他人商标专用权。
按这5088双鞋子的出口货值计算，每双鞋子的出口均价仅27元。从各线上平台的相应品牌官方旗舰店看，相应品牌的鞋子便宜的也要数百元一双，贵的数千元一双。
事发后，该公司主动交纳保证金配合海关调查，并认罪认罚。根据相关法律法规，温州海关于8月6日对该公司处以罚款9600元，并没收这批鞋子。
来 源：温州都市报
记者 郑俊杰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州各地聚焦项目深耕服务促攻坚 用营商温度赢得产业“厚度”社会08-12
-
从“吃饱”向“吃好”转变！去年温州人吃掉237.42万吨粮食社会08-12
-
老木屋台风天里轰然倒塌 三次登门劝离换来八人平安社会08-12
-
金融“活水”精准滴灌 乐清助企跑出“出海”加速度社会08-12
-
风雨之后全力以“复” 永嘉灾后自救加速恢复生产社会08-12
-
龙港从“印刷城”向“潮玩城”转型社会08-12
-
文成举行大学生发展大会发布共创计划社会08-12
-
将浙BA“流量”转化为实打实的经济“增量” “南哥”上了央视《焦点访谈》社会08-12
-
暑假过半，你家孩子在“超前学”吗社会08-12
-
未来几天温州多阵雨 最高温重回34℃社会08-12