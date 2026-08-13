温州都市报 2026-08-13 09:08:51

温州网讯 日前，温州海关在一批出口到印度的货物中查获5088双侵权阿迪达斯、彪马、BROOKS等知名品牌的鞋子，出口均价每双仅27元。目前，温州海关已对涉案出口企业进行处罚。

今年6月3日，温州某进出口有限公司向温州海关申报出口鞋子等货物至印度，经查验发现，这批出口货物中有标有阿迪达斯体育（中国）有限公司所有“鞋子上的三条纹（图形商标）”“ADIDAS三叶草（图形）”的鞋子分别有1692双、552双；标有彪马欧洲公司所有“美洲狮图形”商标权的2304双；标有美商普世国际有限公司所有“BROOKS及图形”商标权的鞋子540双。但是，温州某进出口有限公司无法提供相关出口货物的知识产权证明文件。

经调查，该公司出口到印度的这批共5088双鞋子，货值137376元，事先并未获相应商标权利人的许可，属于侵犯了他人商标专用权。

按这5088双鞋子的出口货值计算，每双鞋子的出口均价仅27元。从各线上平台的相应品牌官方旗舰店看，相应品牌的鞋子便宜的也要数百元一双，贵的数千元一双。

事发后，该公司主动交纳保证金配合海关调查，并认罪认罚。根据相关法律法规，温州海关于8月6日对该公司处以罚款9600元，并没收这批鞋子。

来 源：温州都市报

原标题： 阿迪、彪马等品牌鞋子出口均价每双仅27元？侵权产品！

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com