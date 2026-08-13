瑞安市领导专题研究2026年度“五争五比”十大专项攻坚项目及重大项目推进工作

瑞安发布 2026-08-13 09:20:00

8月12日，瑞安市委书记李剑锋主持召开会议，专题研究2026年度“五争五比”十大专项攻坚项目及重大项目推进工作，盘点当前进度，部署下阶段工作。

8月12日，瑞安市委书记李剑锋主持召开会议，专题研究2026年度“五争五比”十大专项攻坚项目及重大项目推进工作，盘点当前进度，部署下阶段工作。他强调，要牢牢抓住项目建设这个“牛鼻子”，坚持问题导向、结果导向，坚定不移大抓项目、抓大项目，加快建设“天瑞地安·智造商港”，争当高质量发展建设共同富裕示范区先行标兵。

瑞安市领导朱建芳、陈伟锋、戴铭、金建宇参加会议。会上，有关瑞安市领导汇报牵头项目推进情况、存在问题及下步攻坚举措，有关部门作讨论发言。

会议充分肯定今年以来十大专项攻坚项目及重大项目建设取得的新进展新成效，要求进一步提升认识，增强紧迫性，以重大项目为支撑，以改革创新为动力，持续深化实施攻坚行动，确保全年目标任务顺利完成。

会议强调，要进一步强化举措，增强主动性，始终坚持问题导向、结果导向，找准破题路径和工作抓手，以硬招实招推动项目快建设、快落地。要坚持科学精准高效的项目管理，对照清单挂图作战，配足施工力量，扫清问题堵点，确保建设节奏紧凑有序。要健全从谋划、推进到落地的全周期工作闭环，以刚性督查促执行、以节点调度促落地、以跟踪问效防迟滞。要全力加强要素保障，向上主动争取政策资源，对内深挖盘活存量空间，进一步提高投资质量效益、增强发展后劲。

会议强调，要进一步压实责任，各地各部门要深入项目一线，主动靠前服务，加强督促协调，及时解决工程实施中的重点难点问题，加快形成互学互鉴、比学赶超的浓厚氛围，推动各项工作落到实处、见到实效。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导专题研究2026年度“五争五比”十大专项攻坚项目及重大项目推进工作

记者：陈豫州/文 孙凛/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com