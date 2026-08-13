学习强国温州学习平台 2026-08-13 09:22:15

面对严峻的防汛形势，温州市文成县公阳乡的一支特殊车队却选择“逆行”而上。他们穿梭在崎岖的山路上，用一辆辆私家车筑起了一道防汛抗台的“暖心防线”。

台风“白海豚”来势汹汹，温州文成山区的雨势渐猛。面对严峻的防汛形势，温州市文成县公阳乡的一支特殊车队却选择“逆行”而上。他们穿梭在崎岖的山路上，用一辆辆私家车筑起了一道防汛抗台的“暖心防线”。

8月8日，公阳乡平安应急志愿车队冒着大雨，经过崎岖的山路去往联源村的一户村民家中。面对担心家中牲畜无人照料的留守老人，志愿者们不仅耐心劝导，更主动承担起“代养员”的职责。他们抓紧时间帮助村民喂养牲畜、整理行李，解决了群众的“后顾之忧”，让村民们能安心坐上转移车辆。

公阳乡村落分散，部分村民居住在老旧的木结构房屋中，防汛形势不容乐观。为了尽快将群众转移至安全地带，当地干部、志愿者等迅速集结，用私家车组建了一支爱心车队。

文成县公阳乡紫华村村委会副主任叶有间说道：“防汛抗台的时候，只要我们村的人需要，我们志愿车队就随时出发。”

在公阳乡紫华村文化礼堂，一张张折叠床已经摆开，转移群众坐在床上看电视、话家常。叶女士说：“在这里挺好的，有吃有住，很放心。”

目前，这支爱心车队已登记车辆20余辆，全力保障群众的生命财产安全。

文成县公阳乡党委委员施德璨表示，为筑牢防汛应急抗台防线，公阳乡紧盯辖区村落分散、转运人员出行不便等问题，号召乡、村干部群众组建公阳乡“柿柿平安应急志愿车队”，提供人员转移、物资转运以及家禽代养等服务，让转移人员转得安心、住得放心。

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原标题： 温州文成：风雨中，村里的爱心车队不停歇

本文转自：温州新闻网 66wz.com