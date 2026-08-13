文成发布 2026-08-13 09:40:14

8月12日上午，文成县召开8月份县四套班子工作交流会。文成县委书记罗招政主持会议并讲话，杨德听、刘金红、张呈念等文成县四套班子领导出席会议。

8月12日上午，文成县召开8月份县四套班子工作交流会。文成县委书记罗招政主持会议并讲话，杨德听、刘金红、张呈念等文成县四套班子领导出席会议。

会议通报了“强攻坚项目”“十重百项”清单有关工作情况；通报调度集中整治有关工作；书面传达学习了《浙江应急管理信息》2026第11期内容；书面通报了平安文成建设情况及下步工作安排；部署了文成县缩小“三大差距”工作。文成县发改局、文成县科技局、南田镇等单位依次作了表态发言。

罗招政指出，发展越到紧要关头，安全越要守住底线，只有安全的环境，才有发展的空间。在接连防御“巴威”“白海豚”两场台风的实战考验中，全县以极限思维顶格设防，打出了运筹帷幄的指挥效能、硬核攻坚的执行力度、不漏一人的转移实效和同心同向的精神面貌，实现全域平安。实践证明，必须坚持统筹发展与安全，始终把防范化解重大风险摆在突出位置，做到两手抓、两手硬，才能为高质量发展拓展空间。

罗招政强调，要将战时防控思维转化为常态化防风险机制，系统抓实全链条风险防范化解工作。要“时时放心不下”，在居安思危中绷紧防线，不能“掉以轻心”“小事拖大”“事不关己”，坚决做到守土有责、守土尽责。要“处处未雨绸缪”，在见微知著中先人一步，预设“极端情景”，紧盯“隐性风险”，坚持“化早化小”，切实把风险化解在萌芽之时、成灾之前。要“事事较真碰硬”，在统筹兼顾中分类施策，提级研判敏感事项，联合攻坚疑难事项，前置快动突发事项，最大限度压缩风险扩散空间。要“层层打通壁垒”，在上下协调中凝聚合力，贯通“指挥体系”，打破“部门梗阻”，统筹“社会力量”，着力形成统一指挥、协同联动、群防群治的工作格局。要“人人抓实抓细”，在攻坚克难中增强能力，保持“本领恐慌”的危机感，一手抓科技手段，一手抓管用方法，提升应对复杂风险挑战的能力水平。

文成县委副书记、县长杨德听要求，全县上下要正视台风高发、高温干旱、生产经营旺季“三期叠加”的复杂形势，坚持发展和安全两手抓两手硬，以敬畏红线为基点从严从实抓好生态环保督察整改，以极限思维为引领抓细抓实防汛防台备战，以重点领域为主攻纵深推进隐患排查整治，以铁的纪律为保障压紧压实安全责任链条，全力防范化解各类安全风险，努力以高水平安全保障全县高质量发展。

来 源：文成发布

原标题： 严密防范各类风险 护航更高水平“山水侨城”建设行稳致远

记者：夏季 朱伟 李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com