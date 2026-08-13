文成发布 2026-08-13 09:40:15

伯温福地，青春潮涌。又逢一年盛夏，“来文成 创青村”文成县第四届大学生发展大会暨青村共创计划启动仪式如约举行，近400名青年代表怀揣故土情怀、肩负青春使命，以乡情为约，相聚伯温福地、共叙桑梓情谊，携手开启文成青年返乡筑梦、共建家乡的崭新篇章。

伯温福地，青春潮涌。又逢一年盛夏，“来文成 创青村”文成县第四届大学生发展大会暨青村共创计划启动仪式如约举行，近400名青年代表怀揣故土情怀、肩负青春使命，以乡情为约，相聚伯温福地、共叙桑梓情谊，携手开启文成青年返乡筑梦、共建家乡的崭新篇章。

文成县委书记罗招政、团市委书记谷川出席会议并讲话。文成县四套班子领导杨德听、刘金红、张呈念、林伟、刘树智、王荣华、周强、张乐阳、毛伟新、吴可塑等出席活动。

罗招政代表文成县四套班子向各位学子、青年朋友表示诚挚问候。他说，大会承载着致敬拼搏共享荣光、护航青春助力成长、筑巢引凤共创未来的三重期许，是学子与家乡的“双向约定”，更是青年与文成彼此成就的“未来序曲”。 他深情寄语广大青年，海阔正是弄潮时，当以一往无前的拼劲大显身手、乘风破浪，在产业创新与青村共创的热土上与家乡携手奔跑；青春正是奋斗时，当以凌云壮志的锐气大展才华、绽放光芒，始终永葆求知心、永存奋进志、永怀家国情，让青春之花在火热实践中绚丽绽放；心安正是启航时，当以后顾无忧的从容大胆闯荡、轻装远行，在青春的赛道上奋力奔跑，奔赴属于自己的星辰大海。

谷川代表共青团温州市委向文成学子致以诚挚祝福。他表示，文成县委县政府聚力引才、倾心育才、用心留才，发布了一系列实打实的暖心政策。希望同学们常怀桑梓初心，让乡情成为青春最温暖的印记，积极参与在外学子联络站，讲好家乡故事；坚持笃行实干，让奋斗成为青春最亮丽的底色，练就干事创业真本领，当好向新而行的生力军；锚定发展热土，让温州成为青春最精彩的舞台，积极融入时代发展洪流，把创新创业主战场放在温州、放在文成。全市共青团将持续深化青年发展型城市建设，优化青年服务、拓宽成长平台、夯实保障体系，为大家施展才华、实现梦想创造更多有利条件。

大会在AI作词作曲、学子进行MV创作、青年深情献唱的《青春主场》中拉开帷幕。现场首先举行“菁英学子”仪式、“礼献亲恩”感恩仪式和“伯温新星”闪耀时刻等环节，以感恩致敬来路，以传承照亮前程。大会还为优秀学子代表发放了“启航奖学金”与“求学行囊”，以家乡之名为学子送行，也让远行的行囊里始终装着家的温度。随后，情景剧《雁归时分》生动发布“归雁”青年全周期服务计划及涵盖实践、求职、安居等11项内容的“大学生服务月”活动清单。同时，“万名青年文成行2.0”正式启动，首批青年推荐官获颁聘书，他们将用同龄人的语言为文成“代言”，推介文成的山水风光与创业机遇。

活动全面解锁青村礼遇，铺就青年返乡入乡的逐梦坦途。会上，不仅首发《我在文成的“N”种可能》短片，通报了“我为文成献一计”征集情况，更重磅发布了“来文成·创青村”2.0——青村共创计划。该计划依托全县13个青创空间，以及包含315个岗位、59个优质项目的“机会清单”，以“零门槛进入、全周期陪伴”为核心定位，针对青年“心动—起步—成长—扎根—反哺”五大阶段推出20项务实举措，精准对接在外文成籍学子、高校毕业生、青年技能人才、海外侨青等各类青年人才集聚，推动山水侨城与新兴青年双向奔赴、共同成长。

活动现场，南田镇郁澜·伯温谷项目、百丈漈镇“湖与天空”夏日集市项目等4个青年创业项目进行集中签约。大会还为青年代表发放了首批“青春卡”、青年人才公寓入住钥匙及大学生就职卡。陈涛、严本宇、王婷婷等青年代表上台分享了扎根乡土、逐梦青村的亲身历程，尽显青年与青村双向奔赴的澎湃活力。

山水铺展发展蓝图，青年书写振兴新篇。活动最后，伴随着全场倒数，与会领导与优秀青年代表共同按下启动装置，大屏幕上“文成号”高铁缓缓驶出，这列搭载着启航奖学金、伯温求学行囊、青创空间扶持、人才安居公寓等一揽子暖心政策的青春快车，正承载着文成青年的理想，驶向广阔璀璨的未来。

来 源：文成发布

原标题： “来文成 创青村”文成县第四届大学生发展大会暨青村共创计划启动仪式举行

记者：夏季 夏晓强 雷成 郑坚坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com