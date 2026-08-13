平阳县委书记孟晓斌调研服务业高质量发展工作

平阳发布 2026-08-13 09:40:15

8月12日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江等地，调研服务业高质量发展工作。

8月12日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江等地，调研服务业高质量发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述精神，锚定打造“双千亿”经济强县目标，以更大力度、更实举措推动服务业提质增效，加快建设现代服务业强县，为平阳加快提升发展注入强劲动能。

在昆阳镇，孟晓斌先后走进问界AITO授权用户中心、浙江一鸣食品股份有限公司，详细了解新能源汽车市场需求、首店落地模式及消费新业态打造、现代商贸流通体系试点项目建设情况。他指出，要大力支持传统商贸企业加快数字化、场景化转型，不断丰富消费供给，持续释放消费潜力。

在鳌江镇，孟晓斌前往鳌江滨江中心金茂大厦，实地察看省服务业高质量发展“百千万”工程项目建设情况。他强调，要高标准推进现代服务业创新发展区建设，加大招商力度，发挥平台集聚辐射效应，推动现代服务业集群化、特色化发展，打造县域服务业高质量发展新高地。

孟晓斌还走访温州艾精科智能科技有限公司、浙江华悦供应链有限公司，调研企业科技服务支撑、工业设计服务能力提升及贸易商务服务业务开展情况。他勉励企业坚持创新驱动不动摇，持续加大研发投入，不断提升工业设计服务能力和科技支撑水平，以设计创新赋能制造业转型升级，以供应链优化助推商贸流通提质增效。

孟晓斌强调，服务业是县域经济的重要支柱，事关发展大局和群众生活品质。各地各部门要把推动服务业高质量发展摆在突出位置，压实工作责任，健全常态化长效化工作机制，凝聚部门联动、上下协同的工作合力，聚焦重点攻坚突破，推动服务业规模扩大、结构优化、质效提升。要优化精准服务保障，建立重点企业、重点项目“一对一”服务机制，主动问需于企，落实惠企纾困政策，帮助解决项目推进、市场拓展、人才引进等实际困难。要加大商贸项目招引培育，瞄准现代服务业重点领域优化营商环境，加快培育消费新业态、新模式、新场景，补齐产业链短板，切实为平阳服务业高质量发展蓄势赋能、夯基垒台。

平阳县领导华怀健、朱邦丰参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研服务业高质量发展工作

记者：徐远虑/文 林鑫/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com