泰顺县委书记张银贵赴县住建局调研调度工作

泰顺发布 2026-08-13 09:40:15

8月12日下午，泰顺县委书记张银贵赴泰顺县住建局调研调度工作

8月12日下午，泰顺县委书记张银贵赴泰顺县住建局调研调度工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，全面贯彻中央和省委、市委工作会议精神，深入实施新一轮“强城行动”，紧扣 “1611 登峰行动” ，以改革精神，专业思维、攻坚姿态破解城市建设发展堵点难点问题，系统推进城市能级跃升、功能完善、民生改善，不断擦亮“浙南明珠、最美山城”品牌，为加快建设“两区两高地”提供有力支撑。

▲张银贵调研建筑业总部大楼项目

在建筑业总部大楼，张银贵走进入驻企业瑞洲建设集团有限公司，与企业负责人面对面深入交流，细致询问大楼整体招商进度、当前入驻企业数量、产业配套等运营概况，认真倾听企业在市场拓展、政策扶持、要素保障等方面的意见建议。他强调，建筑业总部大楼是我县发展建筑总部经济、整合行业资源的核心载体，要把建筑业总部大楼产业集聚摆在突出位置，细化完善入驻扶持配套政策，持续拓宽招引渠道，同步吸纳设计勘察、建材贸易、建筑劳务等上下游配套企业入驻经营，不断壮大总部企业集群，真正把建筑业总部大楼打造成为集聚行业人才、汇集产业资源、服务企业发展的综合平台。

张银贵来到泰顺县住建局，看望慰问干部职工，听取住房和城乡建设有关工作情况。张银贵指出，长期以来，我县立足山区实际，大力推进“小县大城”建设，城镇框架不断拓展、功能日益完善、品质显著提升，山城的综合承载能力和美誉度、吸引力明显跃升。张银贵强调，当前，城市发展正从增量扩张转向存量提质增效，我们要立足泰顺山地特点，用足用好城市更新集成改革和山地城市建设两大省级改革试点机遇，加快推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，深挖政策试点红利，精准研判市场趋势，以更高标准系统推进城市规划、建设、管理，加快建设产城融合、集约高效、宜居宜业的现代化县城，奋力打响 “浙南明珠、最美山城” 鲜明标识。

张银贵强调，要着力提升县城能级，加快补齐产业配套、基础设施、公共服务等方面的短板弱项，做强工业园区、夯实产业根基，不断提升综合承载功能，进一步增强县城集聚力、辐射力。要加快推进城市更新，联动推进危旧小区、城区道路、背街小巷等综合整治，加快推进南外村“城中村”自主更新、府西地块试点项目，以“绣花功夫”推动文祥湖、交垟土楼等重点区块改造提升，让城市建设成果更好地转换为老百姓可感可及的幸福生活。要推动建筑业和房地产市场稳健发展，深入分析市场发展形势，常态化开展房地产领域供需研判，科学统筹地块出让节奏，优化住房供给，同时加大建筑业企业招引力度，实现房地产业、建筑业良性循环、可持续发展。要全面提升城乡风貌，优化提升文祥湖门户形象区、新旧城过渡提升带、老城传统风貌区三大单元，精细化打造街角小品、最美庭院，将特色文化融入城市风貌设计，加快传统村落保护活化，把古村落资源转化为城乡风貌提升亮点。要守牢城市平安底线，常态化开展危旧房、户外广告牌、水塔、行道树等设施隐患排查整治，抓实台风过后建筑设施检修加固、行道树补植等应急整治工作，理顺社区、业委会、物业三方协同治理机制，全方位筑牢城市运行安全屏障。要加强干部队伍建设，牢固树立和践行正确政绩观，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，大力弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风，强化理论学习和业务钻研，提升专业素养和担当作为能力，以实干实绩为全县发展大局多作贡献。

泰顺县领导刘一忠、龚士苗参加调研。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵赴县住建局调研调度工作

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com