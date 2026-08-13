泰顺发布 2026-08-13 09:40:16

8月12日，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示、重要文章精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

8月12日，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示、重要文章精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

泰顺 县委书记张银贵主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话精神，准确把握当前经济形势与下半年工作部署，乘势而上攻坚三季度、决胜下半年，确保圆满完成全年目标任务。要聚力高质量发展，坚定不移抓创新、强产业、优投资、促消费、稳外贸，抢抓政策窗口期，争取更多重大项目、资源要素、政策试点落地泰顺，奋力交出“十五五”开局之年的精彩答卷。要聚力高品质民生，高标准推进基本公共服务一体化，扎实推进民生实事项目建设，用心服务“一老一小一弱”，让发展成果更多更公平地惠及全县人民。要聚力高水平安全，加强防汛防台、安全生产、经济金融、社会治理等重点领域风险防控，确保全县社会大局和谐稳定。要聚力高标准党建，深入实施基层基础建设“争先攀高、全域建强”三年行动，慎终如始抓好树立和践行正确政绩观学习教育，为完成全年目标任务提供坚强政治保证。

会议强调，要深入贯彻习近平总书记在党外人士座谈会上的重要讲话精神，扎实推进统一战线各领域主题教育、政治培训，引导全县广大党外人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。要进一步完善党外人士建言献策、民主监督的渠道和机制，用好知情明政、建言直通车等平台，支持引导党外人士充分运用专业优势和资源优势积极参政议政，为党委政府科学决策提供有力参考。要建立健全党外人士常态化沟通联系机制，主动关心工作生活，切实帮助解决实际困难和合理需求。

会议强调，要深入贯彻习近平总书记对侨务工作作出的重要指示精神，加强对侨界群众的思想政治引领，准确把握新时代侨务工作的主题主线，引导广大侨胞不断增进对中华文化的认同感、对祖国的归属感。要充分挖掘泰顺侨务资源潜力，积极搭建联络联谊、招商引资、招才引智平台，推动更多海外优质项目、资金、技术、人才回流泰顺，为全县经济社会高质量发展注入更多力量。要健全完善侨务工作网络和服务体系，扎实做好为侨服务各项工作，依法维护侨胞合法权益，推动侨务工作更有温度、更具实效。

会议强调，要深入贯彻习近平总书记在《关于浙江推进共同富裕示范区建设进展情况的调研报告》上作出的重要批示精神，扛使命、显担当，锚定加快建设“两区两高地”目标，立足自身资源禀赋抓实特色产业、民生保障、基础设施建设，推动缩小“三大差距”取得关键性突破。要聚焦“一县一政策”，用足用好省级帮扶团组资源，争取更多泰顺元素纳入省市重大改革，更多资源要素向泰顺集聚。要在持续深化共富大搬迁等实践成果的基础上，推动更多先行探索转化为标志性成果，加快形成更多可复制可推广的泰顺经验、泰顺做法。

会议强调，要深入贯彻习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《加快建设健康中国》精神，对标高水平建设健康浙江、健康温州部署要求，将健康理念融入各项政策，统筹推进卫生健康事业与县域高质量发展。要紧盯“强基层、提能力、优服务”目标，扎实开展高水平县级医院建设，纵深推进医共体改革，优化县域医疗资源配置，抓实“一老一小”、中医药等重点领域服务供给，持续增强群众获得感。要常态化推进健康宣教、爱国卫生运动和健康服务进基层，倡导文明健康生活方式，大力弘扬优良医德医风，进一步提升县域健康治理水平。

会议还研究了其他事项。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com