温州日报 2026-08-13 09:29:00

“陈法官，徐某在株洲一家物流公司入了暗股，听说他们马上要分红，钱随时可能转走，您可一定要帮帮我！”今年6月2日，执行案件当事人金某攥着几页材料，急匆匆地找到执行法官陈亮。

温州网讯 “陈法官，徐某在株洲一家物流公司入了暗股，听说他们马上要分红，钱随时可能转走，您可一定要帮帮我！”今年6月2日，执行案件当事人金某攥着几页材料，急匆匆地找到执行法官陈亮。

这是一起本已陷入僵局的执行案。去年10月，金某与徐某民间借贷纠纷一案，经瑞安法院审理，判令徐某偿还金某16万元。判决生效后，徐某分文未还。同年11月20日，案件进入强制执行程序。执行法官陈亮对徐某名下财产进行全面查控，经查，其银行账户余额为零，名下无房产、车辆等可供执行财产。这一僵局持续了半年，直到金某带来这条关键线索。“这是他们内部的投资确认书和股东分配表，千真万确！”看着手中的材料，陈亮敏锐地判断这是案件突破口，时机稍纵即逝，当即决定赶赴株洲。

今年6月3日，陈亮与金某抵达株洲，即刻赶往线索地点寻找徐某，不料徐某早已逃之夭夭。

陈亮迅速调整策略，转而前往涉案物流公司，向法定代表人李某送达《责令协助单位追款通知书》。李某却面露难色，他表示，徐某并非其公司工商登记的股东，其投资挂靠在股东林某个人名下，具体投资金额、持股比例及分红情况，公司并不掌握，无法配合核实。

正面突破受阻，陈亮当即决定从资金流向切入。他调取物流公司的银行流水逐一核对，发现2026年2月13日、5月22日，公司账户分别收到2000万元、1500万元汇款，正是分红资金来源。这些款项分批转入李某个人账户后化整为零，其中部分流向股东林某名下，资金流转脉络逐渐清晰。

然而，调取林某账户后，陈亮发现林某与徐某并无直接资金往来，但结合金某提供的内部投资凭证及李某的陈述，已形成完整证据链，足以认定徐某借林某名义隐名持股、隐匿执行财产的事实。

掌握关键证据后，陈亮直接致电林某，亮明身份后释法明理，逐一讲明徐某隐名持股的事实、涉案款项的性质及拒不配合的法律后果。林某认识到相应法律责任，当场承诺全力配合执行，代为清偿徐某的全部涉案债务。

不久，16万元案款如数汇入法院账户，案件顺利执结。

“太感谢您了，陈法官！千里迢迢硬是帮我把这笔钱追回来了！”领到案款时，金某激动地握着陈亮的手，连声道谢。

来 源：温州日报

原标题： 千里循迹破“暗股” 执结民生小案件

通讯员 孙小蝶 记者 张琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com