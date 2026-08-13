瓯海发布 2026-08-13 09:40:16

8月12日，瓯海区首届大学生发展大会隆重召开，奔赴一场青年与城市双向赋能、共生共长的青春之约。

8月12日，瓯海区首届大学生发展大会隆重召开，奔赴一场青年与城市双向赋能、共生共长的青春之约。大会揭晓“青年来瓯”培育计划，送出一揽子精准适配青年成长、就业创业的利好政策。瓯海区委书记刘云峰、团市委书记谷川出席并讲话，瓯海区领导巴桑卓嘎、黄永胜、周怀中出席会议。

近年来，瓯海区将青年发展工作纳入全区重大改革，实施“青年创业伙伴计划”“人才创业陪跑计划”等系列行动，构建从在校培训到毕业安居、创业扶持的全周期服务，助力青年在瓯创新创业轻装上阵。

大会启动“青春集结”学子联络站迎新行动，瓯海学子联络站杭州、上海、北京、温州联络站，为奔赴在全国各地的学子送出资讯速递宣传册、学子青友邀请函、归乡研学体验券、创业帮扶通行证等四封“家书”。大会为9组高校与社区社会实践结对项目授旗。今年以来，瓯海区持续深化“新青年下乡”行动，推动高校与社区结对共建，布局一批常态化社会实践点位。

会上揭晓瓯海“青年来瓯”培育计划，包含发布“九项青年身边小事”、启动青春小店培育项目、发放青年创业项目启动资金、赠送求学礼包等。其中，“九项青年身边小事”聚焦住房、社交、技能提升等9方面“新手福利彩蛋”，精准契合青年需求。青春小店培育项目，即团区委、瓯海旅投集团、瓯海农商银行、中国人保温州市瓯海支公司、温州拼好片科技有限公司等多方单位协同发力，为有意在瓯海开店创业的青年提供场地空间、资金支持、风险担保、流量赋能、创业培训等全方位帮扶。大会还为15支团队发放青年创业项目启动资金。

瓯海区今年首次开创实战型创业大赛，以山根为实战阵地，开展青年团队运营比拼。自6月份启动招募后，52支队伍踊跃参赛，最终15支团队脱颖而出，在山根艺术村正式开出15家小店，涵盖非遗手作、人宠影像、特色咖啡、AI文创等多元业态。大会还举行“青春沙龙”环节，青年创业代表、青年入乡代表、高考新生代表等不同领域的青年代表畅谈瓯海精彩蝶变、共话瓯海未来发展。

刘云峰寄语广大青年学子心怀热望、奔赴山海，以青春之我点亮瓯海未来之城。瓯海是一座浸润“人文底蕴”的创新之城、洋溢“青春朝气”的活力之城、托举“青年梦想”的逐梦之城、领跑“前沿赛道”的未来之城。希望大家心怀远大理想，立大志明大德，把个人追求融入国家发展大局，在时代对弈中找准落子方位；筑牢治学基石，深耕专业、博采众长，在知行合一中读好“无字之书”；不惧前路风浪，把每一次磨砺都当作成长的台阶，在压力中磨砺意志、在坚守中赢得未来。希望大家情系瓯越热土，始终做瓯海形象的“代言人”、校地合作的“联络人”、家乡发展的“合伙人”。

谷川代表共青团温州市委向心怀梦想、情系家乡的瓯海学子致以诚挚祝福。希望大家在奔赴星辰大海的旅途中，始终保持赤子之心，积极参与当地温州籍、瓯海籍学子联络站，把家乡的美景、好物、好故事分享出去，让浓浓乡情跨越山海、联结彼此。勉励广大学子笃立鸿鹄之志、不负韶华之年、昂扬奋进之姿，以敢闯敢拼、脚踏实地的姿态走好求学路、人生路。温州正日益成为年轻人愿意来、留得住、能出彩的幸福热土，希望同学们积极参与温州现代化建设的宏伟实践，学成归来奔赴家乡之约 ，把创新创业的主战场放在温州、放在瓯海，携手共创美好未来。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区举行首届大学生发展大会，揭晓“青年来瓯”培育计划

记者：黄冰娥 吴宇洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com