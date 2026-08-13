龙湾发布 2026-08-13 09:40:16

8月12日，龙湾区委九届十次全体（扩大）会议举行。

8月12日，龙湾区委九届十次全体（扩大）会议举行。

龙湾区委常委会主持会议。龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨讲话，龙湾区委副书记李丹、邵建寨出席。

全会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委十五届九次全会、市委十三届十次全会精神，总结上半年工作，部署下半年任务，听取和讨论夏禹桨受区委常委会委托作的工作报告。

全会认为，今年以来，全区上下全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，紧扣市委“1361”思路举措，践行“工业为基、科创为核、人才为要、开放为径、城市为本、幸福为纲”的工作基调，经济质效实现更大跃升，两新融合迸发更强动能，城区品质彰显更优内涵，改革开放释放更多活力，共同富裕厚植更实底色，党的建设展现更高效能，经济社会发展保持向好态势，实现了“十五五”坚实起步。

全会指出，当前，温州湾新区、龙湾区发展态势持续向上向好，全区上下思想更加统一、路径更加明晰、干劲更加充沛。我们要倍加珍惜当前来之不易的发展局面和风清气正的政治生态，坚定不移“一张蓝图绘到底”，坚定不移在共同富裕示范区建设场景中创优争先，坚定不移树立和践行正确政绩观，坚定不移用改革精神和创新办法破解发展难题，坚定不移把握换届工作的正确导向，坚定不移统筹好发展和安全，确保社会大局和谐稳定。

全会指出，高水平建设“创新温州主引擎”是当前和今后一个时期全区工作的重中之重。必须牢牢把握创新在全局工作中的战略地位，更好地发挥创新建设对全区各领域的支点撬动、引领赋能作用；必须牢牢把握温州湾新区、龙湾区创新发展正处于“破局起势”迈向“全面成势”的关键攻坚期，更大程度发挥创新平台、人才、项目等资源优势，驱动新质生产力培育加速成势；必须牢牢把握人工智能大时代赋予的重大机遇，把人工智能深度融入更高水平创新活力城区和经济社会发展的各领域各方面，加快打造人工智能创新发展先行区；必须牢牢把握创新生态是最好的营商环境、创新人才是推动变革的第一资源，营造鼓励大胆创新、包容创新的良好社会环境，全力打造以“四最”为鲜明特征的一流创新生态。

全会强调，做好下半年工作，要全力推动创新发展新突破，推进教科人一体化，深入实施大孵化器集群新三年行动，推动“三谷”新增企业800家以上，深耕人工智能赛道，打造一流创新生态。要全力实现经济增长新跨越，抢抓政策窗口，掀起项目热潮，力争全年市级集中签约项目超400亿元，点燃消费引擎，巩固外贸增势。要全力锻造产业竞争新优势，加快传统产业焕新升级，壮大三大千亿级新兴产业集群，抢先发展商业航天、低空经济等未来产业，加快服务业扩能提质。要全力激发改革开放新动能，推动要素市场化配置、国企改革等攻坚增效，深化“两个健康”助企服务，为企减负16亿元以上，全力推进温福高铁龙湾段按期开工，提升枢纽能级。要全力塑造品质城区新面貌，系统推进“四好”建设，盘活“金角银边”，创建低碳零碳园区，加快侨创小镇建设，打响“潮龙湾，向未来”城市品牌。要全力打造共同富裕新成果，深化强村富民集成改革，确保低收入农户人均可支配收入增长10%以上，推动青山体检与医学研究中心投用，兜牢“一老一小一弱”保障底线。要全力厚植文化强区新底蕴，深耕“永嘉场”“和合学”文脉，打造“赛事之都·双球之城”，加速壮大AI文化产业集群，提质建设寺前街二期等文化街区。要全力构建平安法治新格局，深化民主法治建设，迭代141基层治理体系，刚性落实隐患闭环管控机制，坚决守牢安全发展底线。

全会要求，要学懂弄通做实习近平党建思想，奋力打造新时代党建高地和清廉建设高地龙湾样板。坚持政治引领，健全习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署全链条闭环落实机制，在筑牢绝对忠诚上走前列。坚持争先创优，树牢“以实绩论英雄、凭实绩用干部”的鲜明用人导向，以高质量换届选出好干部、配出好班子、涵养好生态，在激发干事创业上走前列。坚持大抓基层，深化党建引领三方协同共治，启动实施创新型产业社区党建联建三年行动计划，在锻造战斗堡垒上走前列。坚持从严管理，高质量做好省委巡视“后半篇文章”，一体推进“三不腐”，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，在涵养清风正气上走前列。

全会号召，龙湾区上下要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委、市委的坚强领导下，深入践行“八八战略”，大力弘扬“六干”作风，以“勇当标杆挑大梁”的姿态，确保高质量完成全年目标任务，奋力谱写中国式现代化温州湾、龙湾新篇章。

会议期间还邀请了上海交通大学通信与信息系统博士、江苏省产业教授梁铮作题为《“人工智能+政务”深度落地》的政务智能体全域应用洞察研究报告，为与会人员深刻把握人工智能发展趋势、推动政务数字化转型和全域协同提供了重要参考。

来 源：龙湾发布

原标题： 龙湾区委九届十次全体（扩大）会议举行

记者：余平 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com