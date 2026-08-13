乐清发布 2026-08-13 09:35:58

8月12日，乐清市委分别召开老干部座谈会和党外人士座谈会，征求对市委十五届十次全会文件的意见建议。

8月12日，乐清市委分别召开老干部座谈会和党外人士座谈会，征求对市委十五届十次全会文件的意见建议。

乐清市委书记戴旭强出席会议并讲话。乐清市领导郑翔、施旭微、蔡胜才、肖磊等分别参加相关座谈会。

会上，老干部和党外人士代表围绕市委十五届十次全会报告有关内容，就创新乐清建设、做强“三大支撑”、基层治理创新、公益事业发展等方面提出意见建议。

戴旭强认真听取发言，要求起草组认真研究、充分考虑并加以吸纳，使报告更能体现上级精神和乐清实际，体现全市人民的共同意愿。他说，今年以来，在市委“1396”工作体系的引领下，全市经济稳进提质、城乡发展协同共进、民生福祉持续提升，整体发展态势持续向上向好。这既是全市上下团结拼搏、艰苦奋斗的结果，也饱含广大老干部老同志及党外人士的鼎力支持和倾情助力。他代表市四套班子向大家表示衷心感谢。

戴旭强指出，今年是“十五五”开局之年，起步走势事关长远发展。我们要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委十五届九次全会、温州市委十三届十次全会部署，深入实施“1396”工作体系，大力推进创新乐清建设，加快打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心，高质量发展建设共同富裕示范区县域标杆，奋力谱写中国式现代化乐清新篇章。

戴旭强强调，在深入实施“1396”工作体系、大力推进创新乐清建设的过程中，需要凝聚方方面面的智慧和力量。

老干部老同志们扎根基层、深耕群众，有着丰富的发展经验、治理经验。希望大家继续发挥余热，多建睿智之言，帮助市委把发展思路谋得更实、政策举措定得更准；多传奋进之声，广泛汇聚全社会同心干事、共谋发展的强大合力；多献监督之力，推动各项工作更加规范务实、落地见效。

广大党外人士人才荟萃、智力密集、联系广泛，是市委科学决策不可或缺的重要力量。希望大家加强政治引领，坚定发展信心，立足自身优势，主动宣传乐清发展优势、积极向好态势，提出更多前瞻性、操作性强的意见建议，持续营造人心齐、风气正、干劲足、发展稳的良好社会氛围。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委分别召开老干部和党外人士座谈会

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com