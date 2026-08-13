鹿城发布 2026-08-13 09:37:38

8月12日，鹿城区委十届十次全体（扩大）会议举行。

8月12日，鹿城区委十届十次全体（扩大）会议举行。

鹿城区委常委会主持会议。鹿城区委书记张崇波讲话，鹿城区委副书记何占宇、陈久喜出席。

全会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，贯彻落实省委十五届九次全会、市委十三届十次全会部署，听取和讨论张崇波受区委常委会委托作的工作报告。

全会认为，今年以来，鹿城区上下全面贯彻习近平总书记“4＋1”重要要求，认真落实省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，牢牢把握“5个方位”，坚定扛起首善之区“4个担当”，锚定“一区三地五城”发展坐标，大抓科技、大抓产业、大抓招商、大抓项目、大抓平安，有力推动“三城联创”、现代产业集群培育、基层治理等重点工作取得实效，顺利实现“时间过半、任务过半”，展现了党员干部的向心力、凝聚力和战斗力。同时也必须清醒认识到工作中存在的短板和挑战，要鼓足干劲、精准出招，以攻坚之势破局突围。

全会提出，站在“十五五”发展新起点，区委全面贯彻落实习近平总书记“4＋1”重要要求、省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，坚持一张蓝图绘到底，立足“一区三地五城”发展坐标，锚定“建设首善之区，打造新兴产业高地、品质生活高地、社会治理高地”不动摇，高标准建设创新创业之城、都市智造之城、文化时尚之城、消费活力之城、宜居幸福之城，大力推动产城人深度融合发展，成为温州“一圈一极一中心”建设的重要支撑。我们要继续扛好时代使命，以“一年接着一年干”推动“一年更比一年好”，一步一脚印把战略蓝图转化为发展实景，必须坚定政治立场，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力；必须开阔战略视野，在高质量发展建设共同富裕示范区大场景下谋划推进各项工作；必须强化争先创优，始终干在实处、走在前列、勇立潮头；必须激扬改革精神，不断塑造高质量发展新动能新优势；必须把牢正确导向，确保换届和发展“两不误两促进”；必须守牢工作底线，实现高质量发展与高水平安全良性互促。

全会强调，要全面落实习近平总书记“4＋1”重要要求、省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，以“六干六拼·攀高争先”行动为引领，奋战三季度、跑好下半场，促进经济稳进向好、社会和谐稳定，实现“十五五”发展精彩开局。要聚焦聚力创新加速突破，系统完善“四平台一集群”创新格局，积极培育Token经济，深入实施人工智能“六大倍增”行动，创成省级通用人工智能未来产业先导区，加快打造全国一流的智能产业服务基地，更好发挥创新鹿城对各领域赋能撬动作用。要聚焦聚力经济提质增效，健全完善经济监测分析、政策争取落实等机制，坚持民间投资优先、产业项目优先、科技创新优先，持续加大“工业上楼”“二次开发”力度，加快发展服务消费、新型消费，持续打好“稳拓调优”组合拳，全力拓市场稳出口，促进消费和投资、供给和需求良性互动。要聚焦聚力产业集群建设，全力推动鞋产业“时尚＋品牌＋科技”转型，大力发展以先进制造业为主体的战略性新兴产业，深入实施服务业发展“六大跃升”行动，加快构建以实体经济为支撑的现代化产业体系。要聚焦聚力深化改革开放，坚持以改革破题、以开放聚势，不断激活高质量发展内生动力，抢抓金丽温开放大通道建设等国家战略机遇，深化“两个健康”集成改革，持续打响“温暖营商”品牌，全力打造服务最优、成本最低、效率最高的开放环境，不断掀起温商回归、温智回归、温青回归热潮。要聚焦聚力城市能级提升，深入实施新一轮“强城行动”，全力推进“三城联创”，统筹推进“四好”建设，以“三优化一提升”为着力点，持续深化工业节能降碳，坚决打好污染防治攻坚战，高水平引领温州都市圈建设。要聚焦聚力缩小“三大差距”，坚持以“千万工程”为牵引缩小“三大差距”，谋深做实“强城”“兴村”“融合”三篇文章，深化“扩中”“提低”改革，大力推进基本公共服务一体化，加强城乡规划布局、基础设施、资源配置、产业发展一体融合。要聚焦聚力繁荣文化事业，深挖瓯越文脉、海丝文化时代价值，坚持“文化＋科技”“文化＋旅游”“文化＋民生”，加快将文化资源转化为产业优势、文化软实力转化为城市竞争力。要聚焦聚力社会和谐稳定，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强民主法治建设，全面建强“141”基层治理体系，刚性落实平安夜巡等机制，加快建设更高水平的平安鹿城、法治鹿城。

全会强调，要争当学懂弄通做实习近平党建思想的排头兵，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地鹿城样板。要坚持政治统领，凝心铸魂汇聚强大工作合力，持续推动习近平党建思想学习宣传、研究阐释和教育培训，慎终如始抓好树立和践行正确政绩观学习教育，全面形成齐心协力、团结奋斗的良好局面。要坚持以换促干，着力锻造实干争先的干部队伍，树牢以实干实绩论英雄的鲜明导向，精准选派经济部门骨干力量驻外招商、跟岗学习，深入开展“六干六拼·攀高争先”行动，持续激发干事创业精气神。要坚持大抓基层，推动基层党建全面进步全面过硬，深化“头雁领航 攀高争先”行动，进一步提升村社干部战斗力。要坚持全面从严治党，巩固发展良好政治生态，一严到底纠治“四风”，让清正廉洁、干净干事在鹿城蔚然成风。

全会号召，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委、市委的坚强领导下，以排头兵的姿态、奋进者的状态，牢记嘱托、实干争先，高水平建设创新鹿城，高质量完成全年目标任务，为加快建设“一区三地五城”、生动展现基本实现社会主义现代化鹿城图景而不懈奋斗。

来 源：鹿城发布

原标题： 区委十届十次全体（扩大）会议举行

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com